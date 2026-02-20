Почему в соседнем доме есть свет, а рядом нет: объяснение для потребителей

Бывают ситуации, когда в одном доме свет есть, а в соседнем отсутствует, что связано с особенностями работы электросетей.

После атак по энергетической инфраструктуре Украины вводятся вынужденные отключения электроэнергии. В то же время многие удивляются: почему во время отключений в одном доме света нет, а в соседнем — оно остается. Объяснения были предоставлены в компании YASNO.

Иногда в одном доме или даже в разных подъездах могут функционировать несколько линий электросетей, относящихся к разным очередям отключений. Каждая такая линия имеет свой график, поэтому подача электроэнергии может отличаться даже в домах, расположенных рядом.

Кроме того, часть жилых зданий подключена к сетям, обеспечивающим объекты критической инфраструктуры, например, больницы. Такие линии обычно не подлежат отключению.

