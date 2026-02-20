  1. В Україні

Простій та додаткова відпустка: чи враховується період до стажу

23:48, 20 лютого 2026
У Держпраці пояснили, що час простою не включається до стажу, який дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу в шкідливих умовах.
Період простою не зараховується до стажу, що дає право на щорічну додаткову відпустку за роботу у шкідливих умовах. У Держпраці пояснюють, що під час простою трудовий договір із працівником продовжує діяти, однак свої посадові обов’язки він фактично не виконує.

Закон України «Про відпустки» визначає, що до такого стажу входить лише час фактичної роботи у шкідливих чи важких умовах, а також окремі інші періоди, прямо передбачені законом.

Зокрема, це час щорічних основної та додаткових відпусток і період роботи вагітних жінок, переведених на легшу працю за медичним висновком.

Оскільки простій не належить до цих періодів, право на додаткову відпустку за цей час не виникає.

Держпраці відпустка

