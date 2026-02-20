Простой и дополнительный отпуск: учитывается ли период в стаж

В Гоструда пояснили, что время простоя не включается в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях.

Период простоя не засчитывается в стаж, дающий право на ежегодный дополнительный отпуск за работу во вредных условиях. В Гоструда объясняют, что при простое трудовой договор с работником продолжает действовать, однако свои должностные обязанности он фактически не выполняет.

Закон Украины «Об отпусках» определяет, что в такой стаж входит только время фактической работы во вредных или тяжелых условиях, а также отдельные другие периоды, прямо предусмотренные законом.

В частности, это время ежегодных основных и дополнительных отпусков и период работы беременных женщин, переведенных на более легкую работу по медицинскому заключению.

Поскольку простой не относится к этим периодам, право на дополнительный отпуск за это время не возникает.

