Немає світла не за графіком – у 5 областях проведуть позапланові перевірки електропостачальників

Держенергонагляд розпочав позапланові перевірки через скарги на погодинні відключення електроенергії.

Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила про початок позапланових перевірок операторів системи розподілу електроенергії у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях через численні звернення споживачів щодо дотримання погодинних графіків відключень.

Як повідомили у відомстві, перевірки спрямовані на оцінку дотримання законодавства у сфері електроенергетики під час обмеження або припинення постачання електроенергії. Зокрема, інспекція перевіряє:

правильність складання графіків погодинних відключень (ГПВ);

фактичне виконання затверджених графіків;

рівномірність розподілу обмежень між споживачами;

захист прав споживачів на електропостачання в умовах дефіциту потужності.

«Мета таких перевірок - забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів», – повідомили в Держенергонагляді.

