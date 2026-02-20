  1. В Україні

Немає світла не за графіком – у 5 областях проведуть позапланові перевірки електропостачальників

21:20, 20 лютого 2026
Держенергонагляд розпочав позапланові перевірки через скарги на погодинні відключення електроенергії.
Державна інспекція енергетичного нагляду України повідомила про початок позапланових перевірок операторів системи розподілу електроенергії у Житомирській, Кіровоградській, Миколаївській, Хмельницькій та Черкаській областях через численні звернення споживачів щодо дотримання погодинних графіків відключень.

Як повідомили у відомстві, перевірки спрямовані на оцінку дотримання законодавства у сфері електроенергетики під час обмеження або припинення постачання електроенергії. Зокрема, інспекція перевіряє:

  • правильність складання графіків погодинних відключень (ГПВ);
  • фактичне виконання затверджених графіків;
  • рівномірність розподілу обмежень між споживачами;
  • захист прав споживачів на електропостачання в умовах дефіциту потужності.

«Мета таких перевірок - забезпечення рівних умов застосування обмежень електропостачання для всіх споживачів. У разі виявлення порушень оператори систем розподілу повинні усунути їх і привести ГПВ у відповідність до вимог нормативно-правових актів», – повідомили в Держенергонагляді.

