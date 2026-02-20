Нет света не по графику – в 5 областях проведут внеплановые проверки электропоставщиков

Госэнергонадзор начал внеплановые проверки из-за жалоб на почасовые отключения электроэнергии.

Государственная инспекция энергетического надзора Украины сообщила о начале внеплановых проверок операторов системы распределения электроэнергии в Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Хмельницкой и Черкасской областях из-за многочисленных обращений потребителей о соблюдении почасовых графиков отключений.

Как сообщили в ведомстве, проверки направлены на оценку соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики при ограничении или прекращении поставки электроэнергии. В частности, инспекция проверяет:

правильность составления графиков почасовых отключений (ГПВ);

фактическое выполнение утвержденных графиков;

равномерность распределения ограничений между потребителями;

защиту прав потребителей на электроснабжение в условиях дефицита мощности.

«Цель таких проверок – обеспечение равных условий применения ограничений электроснабжения для всех потребителей. В случае выявления нарушений операторы систем распределения должны устранить их и привести ГПВ в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов», – сообщили в Госэнергонадзоре.

