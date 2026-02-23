  1. В Україні

ФОП у декреті: коли можна не сплачувати ЄСВ і за яких умов

23:59, 23 лютого 2026
Що слід знати про звільнення ФОП від сплати єдиного внеску за період відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.
Фізичні особи – підприємці, які одночасно перебувають у трудових відносинах і оформлюють відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, можуть бути звільнені від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за себе. Водночас таке звільнення має чіткі умови, визначені законодавством. Роз’яснення оприлюднила ДПС у Закарпатській області.

Відпустка по вагітності та пологах: правова основа

Право на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами гарантує Закон України «Про відпустки». Згідно зі статтями 4 і 17 цього закону, така відпустка належить до соціальних і надається в установлені строки з виплатою допомоги.

Державна допомога призначається відповідно до Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» та інших нормативних актів.

Водночас жінки, які перебувають у такій відпустці й отримують відповідну допомогу, підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню відповідно до Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Допомога по вагітності та пологах також є страховою виплатою в межах Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Як це пов’язано з ЄСВ

Ключовим документом у питанні нарахування та сплати внеску є Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

ЄСВ — це обов’язковий консолідований страховий внесок, який сплачують роботодавці та самозайняті особи для забезпечення соціального захисту застрахованих осіб.

Платниками ЄСВ є:

  • роботодавці (юридичні особи та ФОП, які використовують найману працю);
  • фізичні особи – підприємці, зокрема на спрощеній системі оподаткування (крім е-резидентів);
  • інші суб’єкти, які здійснюють виплати, з яких нараховується ЄСВ.

ЄСВ нараховується, зокрема, на суму допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами.

Коли ФОП звільняється від сплати ЄСВ

ФОП звільняється від сплати ЄСВ за себе за ті місяці звітного періоду, у яких:

  • роботодавець сплатив за неї ЄСВ;
  • сума сплаченого внеску не менша за мінімальний страховий внесок;
  • внесок нараховано, зокрема, на суму допомоги по вагітності та пологах.

Інакше кажучи, якщо роботодавець сплатив мінімальний страховий внесок із суми допомоги по вагітності та пологах, підприємиця не зобов’язана додатково сплачувати ЄСВ як ФОП за ті самі місяці.

Коли ЄСВ доведеться сплатити самостійно

Є інша ситуація: якщо за окремі місяці відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами роботодавець сплатив ЄСВ у розмірі меншому за мінімальний страховий внесок.

У такому випадку ФОП має:

  • самостійно визначити базу нарахування;
  • доплатити ЄСВ до мінімального страхового внеску;
  • діяти на загальних підставах, передбачених законодавством.

При цьому:

  • самостійно визначена база не може перевищувати максимальну величину бази нарахування ЄСВ;
  • сума внеску не може бути меншою за мінімальний страховий внесок.

Дві ключові моделі для ФОП

1. Роботодавець сплатив мінімальний внесок або більше

→ ФОП звільняється від сплати ЄСВ за відповідні місяці.

2. Сплачено менше мінімального внеску

→ ФОП доплачує ЄСВ самостійно.

Таким чином, право на звільнення від сплати ЄСВ під час відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами напряму залежить від фактичної суми внеску, сплаченої роботодавцем.

