  1. В Украине

ФЛП в декрете: когда можно не уплачивать ЕСВ и на каких условиях

23:59, 23 февраля 2026
Что следует знать об освобождении ФЛП от уплаты единого взноса за период отпуска в связи с беременностью и родами.
Физические лица – предприниматели, которые одновременно находятся в трудовых отношениях и оформляют отпуск в связи с беременностью и родами, могут быть освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя. В то же время такое освобождение имеет четкие условия, определенные законодательством. Разъяснение обнародовала ГНС в Закарпатской области.

Отпуск по беременности и родам: правовая основа

Право на отпуск в связи с беременностью и родами гарантирует Закон Украины «Про відпустки». Согласно статьям 4 и 17 этого закона, такой отпуск относится к социальным и предоставляется в установленные сроки с выплатой пособия.

Государственное пособие назначается в соответствии с Закон Украины «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» и другими нормативными актами.

В то же время женщины, которые находятся в таком отпуске и получают соответствующее пособие, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с Закон Украины «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Пособие по беременности и родам также является страховой выплатой в рамках Закон Украины «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Как это связано с ЕСВ

Ключевым документом в вопросе начисления и уплаты взноса является Закон Украины «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

ЕСВ — это обязательный консолидированный страховой взнос, который уплачивают работодатели и самозанятые лица для обеспечения социальной защиты застрахованных лиц.

Плательщиками ЕСВ являются:

  • работодатели (юридические лица и ФЛП, которые используют наемный труд);
  • физические лица – предприниматели, в том числе на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов);
  • иные субъекты, которые осуществляют выплаты, с которых начисляется ЕСВ.

ЕСВ начисляется, в частности, на сумму пособия в связи с беременностью и родами.

Когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ

ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы отчетного периода, в которых:

  • работодатель уплатил за нее ЕСВ;
  • сумма уплаченного взноса не меньше минимального страхового взноса;
  • взнос начислен, в частности, на сумму пособия по беременности и родам.

Иначе говоря, если работодатель уплатил минимальный страховой взнос с суммы пособия по беременности и родам, предпринимательница не обязана дополнительно уплачивать ЕСВ как ФЛП за те же месяцы.

Когда ЕСВ придется уплатить самостоятельно

Есть другая ситуация: если за отдельные месяцы отпуска в связи с беременностью и родами работодатель уплатил ЕСВ в размере меньшем, чем минимальный страховой взнос.

В таком случае ФЛП должен:

  • самостоятельно определить базу начисления;
  • доплатить ЕСВ до минимального страхового взноса;
  • действовать на общих основаниях, предусмотренных законодательством.

При этом:

  • самостоятельно определенная база не может превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ;
  • сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.

Две ключевые модели для ФЛП

1. Работодатель уплатил минимальный взнос или больше

→ ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за соответствующие месяцы.

2. Уплачено меньше минимального взноса

→ ФЛП доплачивает ЕСВ самостоятельно.

Таким образом, право на освобождение от уплаты ЕСВ во время отпуска в связи с беременностью и родами напрямую зависит от фактической суммы взноса, уплаченной работодателем.

налоговая предприниматель ФЛП ГНС декрет беременность и роды

