ФЛП в декрете: когда можно не уплачивать ЕСВ и на каких условиях
Физические лица – предприниматели, которые одновременно находятся в трудовых отношениях и оформляют отпуск в связи с беременностью и родами, могут быть освобождены от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за себя. В то же время такое освобождение имеет четкие условия, определенные законодательством. Разъяснение обнародовала ГНС в Закарпатской области.
Отпуск по беременности и родам: правовая основа
Право на отпуск в связи с беременностью и родами гарантирует Закон Украины «Про відпустки». Согласно статьям 4 и 17 этого закона, такой отпуск относится к социальным и предоставляется в установленные сроки с выплатой пособия.
Государственное пособие назначается в соответствии с Закон Украины «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» и другими нормативными актами.
В то же время женщины, которые находятся в таком отпуске и получают соответствующее пособие, подлежат общеобязательному государственному пенсионному страхованию в соответствии с Закон Украины «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».
Пособие по беременности и родам также является страховой выплатой в рамках Закон Украины «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
Как это связано с ЕСВ
Ключевым документом в вопросе начисления и уплаты взноса является Закон Украины «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
ЕСВ — это обязательный консолидированный страховой взнос, который уплачивают работодатели и самозанятые лица для обеспечения социальной защиты застрахованных лиц.
Плательщиками ЕСВ являются:
- работодатели (юридические лица и ФЛП, которые используют наемный труд);
- физические лица – предприниматели, в том числе на упрощенной системе налогообложения (кроме е-резидентов);
- иные субъекты, которые осуществляют выплаты, с которых начисляется ЕСВ.
ЕСВ начисляется, в частности, на сумму пособия в связи с беременностью и родами.
Когда ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ
ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы отчетного периода, в которых:
- работодатель уплатил за нее ЕСВ;
- сумма уплаченного взноса не меньше минимального страхового взноса;
- взнос начислен, в частности, на сумму пособия по беременности и родам.
Иначе говоря, если работодатель уплатил минимальный страховой взнос с суммы пособия по беременности и родам, предпринимательница не обязана дополнительно уплачивать ЕСВ как ФЛП за те же месяцы.
Когда ЕСВ придется уплатить самостоятельно
Есть другая ситуация: если за отдельные месяцы отпуска в связи с беременностью и родами работодатель уплатил ЕСВ в размере меньшем, чем минимальный страховой взнос.
В таком случае ФЛП должен:
- самостоятельно определить базу начисления;
- доплатить ЕСВ до минимального страхового взноса;
- действовать на общих основаниях, предусмотренных законодательством.
При этом:
- самостоятельно определенная база не может превышать максимальную величину базы начисления ЕСВ;
- сумма взноса не может быть меньше минимального страхового взноса.
Две ключевые модели для ФЛП
1. Работодатель уплатил минимальный взнос или больше
→ ФЛП освобождается от уплаты ЕСВ за соответствующие месяцы.
2. Уплачено меньше минимального взноса
→ ФЛП доплачивает ЕСВ самостоятельно.
Таким образом, право на освобождение от уплаты ЕСВ во время отпуска в связи с беременностью и родами напрямую зависит от фактической суммы взноса, уплаченной работодателем.
