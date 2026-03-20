Як діяти роботодавцю, якщо працівник звільнився через центр зайнятості

Під час воєнного стану працівники можуть звільнятися дистанційно — через центр зайнятості. У Держпраці пояснили, як у такому випадку діяти роботодавцю, щоб не порушити трудове законодавство та правильно оформити всі документи.

Що означає «звільнення через центр зайнятості»

Йдеться про спрощений механізм припинення трудового договору, запроваджений законом №2220-IX. Ним можуть скористатися, зокрема, внутрішньо переміщені особи або працівники з територій, де тривають бойові дії, якщо вони не мають можливості подати заяву роботодавцю напряму.

У такому випадку працівник подає заяву про звільнення через центр зайнятості — особисто або онлайн. Після цього служба зайнятості повідомляє роботодавця, податкову та Пенсійний фонд.

Датою звільнення вважається день, наступний після подання такої заяви.

Як роботодавцю оформити звільнення

Спеціальної процедури для роботодавця закон не встановлює — він має діяти за нормами Кодексу законів про працю.

Зокрема, роботодавець зобов’язаний:

видати наказ про звільнення;

передати працівнику його копію;

провести остаточний розрахунок;

письмово повідомити про всі нараховані та виплачені суми;

внести запис до трудової книжки (за потреби).

Виплати мають бути здійснені в день звільнення або не пізніше наступного дня після вимоги працівника.

Алгоритм дій після повідомлення від центру зайнятості

У Держпраці радять роботодавцям діяти поетапно:

Уточнити дату і підставу звільнення (за потреби — звернутися до центру зайнятості). Видати наказ про звільнення. Нарахувати всі належні виплати. Повідомити працівника доступним способом (електронно або іншим узгодженим каналом). Передати документи та провести розрахунок.

Комунікація під час воєнного стану

Закон №2136-IX зобов’язує сторони трудового договору підтримувати зв’язок і повідомляти про зміну контактних даних протягом 10 днів.

Якщо працівник не виходить на зв’язок, роботодавець має право:

використовувати останні відомі контакти;

вважати таке повідомлення належним.

У разі повної відсутності зв’язку вимоги щодо повідомлення можуть не застосовуватися.

Що робити, якщо зв’язок втрачено

Якщо роботодавець не може провести розрахунок:

зарплата працівника депонується до моменту виплати;

трудова книжка зберігається окремо до 2 років, а потім передається до архіву (до 50 років).

Фахівці наголошують: навіть у разі дистанційного звільнення через центр зайнятості роботодавець повинен повністю дотриматися трудових гарантій працівника та правильно оформити кадрові документи.

Такий підхід дозволяє уникнути спорів і забезпечити законність процедури звільнення.

