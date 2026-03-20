Как действовать работодателю, если работник уволился через центр занятости
В период военного положения работники могут увольняться дистанционно — через центр занятости. В Гоструде объяснили, как в таком случае действовать работодателю, чтобы не нарушить трудовое законодательство и правильно оформить все документы.
Что означает «увольнение через центр занятости»
Речь идет об упрощенном механизме прекращения трудового договора, введенном законом №2220-IX. Им могут воспользоваться, в частности, внутренне перемещенные лица или работники с территорий, где ведутся боевые действия, если они не имеют возможности подать заявление работодателю напрямую.
В таком случае работник подает заявление об увольнении через центр занятости — лично или онлайн. После этого служба занятости уведомляет работодателя, налоговую и Пенсионный фонд.
Датой увольнения считается день, следующий после подачи такого заявления.
Как работодателю оформить увольнение
Специальной процедуры для работодателя закон не устанавливает — он должен действовать по нормам Кодекса законов о труде.
В частности, работодатель обязан:
- издать приказ об увольнении;
- передать работнику его копию;
- провести окончательный расчет;
- письменно уведомить о всех начисленных и выплаченных суммах;
- внести запись в трудовую книжку (при необходимости).
Выплаты должны быть осуществлены в день увольнения или не позднее следующего дня после требования работника.
Алгоритм действий после уведомления от центра занятости
В Гоструде рекомендуют работодателям действовать поэтапно:
- Уточнить дату и основание увольнения (при необходимости — обратиться в центр занятости).
- Издать приказ об увольнении.
- Начислить все причитающиеся выплаты.
- Уведомить работника доступным способом (электронно или другим согласованным каналом).
- Передать документы и провести расчет.
Коммуникация в период военного положения
Закон №2136-IX обязывает стороны трудового договора поддерживать связь и уведомлять об изменении контактных данных в течение 10 дней.
Если работник не выходит на связь, работодатель имеет право:
- использовать последние известные контакты;
- считать такое уведомление надлежащим.
В случае полного отсутствия связи требования о уведомлении могут не применяться.
Что делать, если связь утрачена
Если работодатель не может провести расчет:
- заработная плата работника депонируется до момента выплаты;
- трудовая книжка хранится отдельно до 2 лет, а затем передается в архив (до 50 лет).
Специалисты подчеркивают: даже в случае дистанционного увольнения через центр занятости работодатель обязан полностью соблюдать трудовые гарантии работника и правильно оформить кадровые документы.
Такой подход позволяет избежать споров и обеспечить законность процедуры увольнения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.