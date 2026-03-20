Как действовать работодателю, если работник уволился через центр занятости

Работодатель должен издать приказ, провести расчет и уведомить работника.

В период военного положения работники могут увольняться дистанционно — через центр занятости. В Гоструде объяснили, как в таком случае действовать работодателю, чтобы не нарушить трудовое законодательство и правильно оформить все документы.

Что означает «увольнение через центр занятости»

Речь идет об упрощенном механизме прекращения трудового договора, введенном законом №2220-IX. Им могут воспользоваться, в частности, внутренне перемещенные лица или работники с территорий, где ведутся боевые действия, если они не имеют возможности подать заявление работодателю напрямую.

В таком случае работник подает заявление об увольнении через центр занятости — лично или онлайн. После этого служба занятости уведомляет работодателя, налоговую и Пенсионный фонд.

Датой увольнения считается день, следующий после подачи такого заявления.

Как работодателю оформить увольнение

Специальной процедуры для работодателя закон не устанавливает — он должен действовать по нормам Кодекса законов о труде.

В частности, работодатель обязан:

издать приказ об увольнении;

передать работнику его копию;

провести окончательный расчет;

письменно уведомить о всех начисленных и выплаченных суммах;

внести запись в трудовую книжку (при необходимости).

Выплаты должны быть осуществлены в день увольнения или не позднее следующего дня после требования работника.

Алгоритм действий после уведомления от центра занятости

В Гоструде рекомендуют работодателям действовать поэтапно:

Уточнить дату и основание увольнения (при необходимости — обратиться в центр занятости). Издать приказ об увольнении. Начислить все причитающиеся выплаты. Уведомить работника доступным способом (электронно или другим согласованным каналом). Передать документы и провести расчет.

Коммуникация в период военного положения

Закон №2136-IX обязывает стороны трудового договора поддерживать связь и уведомлять об изменении контактных данных в течение 10 дней.

Если работник не выходит на связь, работодатель имеет право:

использовать последние известные контакты;

считать такое уведомление надлежащим.

В случае полного отсутствия связи требования о уведомлении могут не применяться.

Что делать, если связь утрачена

Если работодатель не может провести расчет:

заработная плата работника депонируется до момента выплаты;

трудовая книжка хранится отдельно до 2 лет, а затем передается в архив (до 50 лет).

Специалисты подчеркивают: даже в случае дистанционного увольнения через центр занятости работодатель обязан полностью соблюдать трудовые гарантии работника и правильно оформить кадровые документы.

Такой подход позволяет избежать споров и обеспечить законность процедуры увольнения.

