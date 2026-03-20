Пропонував службу біля АЕС за 19 тисяч доларів: на Хмельниччині чоловік постане перед судом

Підозрюваний обіцяв використати зв’язки у військовій частині.

На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який за 19 тисяч доларів обіцяв влаштувати службу біля Хмельницької АЕС. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, у червні 2024 року обвинувачений дізнався від свого знайомого, що той підлягає мобілізації та шукає можливість проходити службу у військовій частині, яка здійснює охорону об’єктів Хмельницької атомної електростанції.

Він розповів, що може допомогти у вирішенні цього питання, адже має знайомих у частині. Свої послуги оцінив у 19 тисяч доларів.

Протягом місяця чоловік отримав усю суму.

За процесуального керівництва Шепетівської окружної прокуратури до суду скеровано обвинувальний акт щодо жителя м. Нетішин за фактом одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Наразі обвинувачений знаходиться під вартою.

