Предлагал службу возле АЭС за 19 тысяч долларов: в Хмельницкой области мужчина предстанет перед судом
В Хмельницкой области будут судить мужчину, который за 19 тысяч долларов обещал устроить службу возле Хмельницкой АЭС. Об этом сообщает областная прокуратура.
Так, в июне 2024 года обвиняемый узнал от своего знакомого, что тот подлежит мобилизации и ищет возможность проходить службу в воинской части, которая осуществляет охрану объектов Хмельницкой атомной электростанции.
Он сообщил, что может помочь в решении этого вопроса, поскольку имеет знакомых в части. Свои услуги оценил в 19 тысяч долларов.
В течение месяца мужчина получил всю сумму.
При процессуальном руководстве Шепетовской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении жителя г. Нетешин по факту получения неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей.
