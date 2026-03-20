У Мін’юсті пояснили, як зареєструвати ФОП онлайн

Міністерство юстиції України пояснило, як зареєструвати ФОП онлайн.

Хто може зареєструвати?

Реєстрація доступна:

- для осіб від 16 до 18 років тільки за засвідченою письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника чи органу опіки та піклування;

- для осіб, які досягли 18 років, та набули повної цивільної дієздатності.

Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Як зареєструвати ФОП онлайн?

Завдяки цифровізації послуг Мін’юсту відкрити власну справу зараз можна онлайн через Портал Дія. Процедура здійснюється в автоматичному режимі за кілька хвилин. Для забезпечення електронної ідентифікації з високим рівнем довіри фізична особа, що реєструє ФОП, обов’язково повинна мати кваліфікований електронний підпис.

Щоб зареєструвати ФОП через Портал Дія, потрібно виконати такі кроки:

- зареєструватися чи авторизуватися (якщо вже зареєстровані) у кабінеті громадянина на Порталі Дія;

- заповнити онлайн-форму на отримання послуги та підписати заяву кваліфікованим електронним підписом фізичної особи.

Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора. Якщо ви обрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.

Реєстраційна дія в Єдиному державному реєстрі, проведена в автоматичному режимі, вважається дією технічного адміністратора Єдиного державного реєстру та може бути оскаржена до суду або до Міністерства юстиції України в порядку, передбаченому статтею 34 Закону.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги – Замовлені послуги. Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина на Порталі Дія.

