Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів

14:11, 12 травня 2026
Роботодавців хочуть зобов’язати спочатку шукати працівників-українців, а вже потім наймати іноземців.
Для іноземців в Україна хочуть видавати дозволи на роботу лише у виняткових випадках, зокрема, коли відсутні українські спеціалісти. Окрім того, хочуть запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію.

Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції №41/009848-26еп.

Автор петиції просить розробити та впровадити державну політику, спрямовану на захист українського народу, національного ринку праці та культурної ідентичності України.

«Під час війни та демографічної кризи держава зобов’язана ставити у пріоритет громадян України», - вказує він.

Автор петиції пропонує:

  • запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;
  • надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;
  • законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;
  • ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;
  • встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;
  • посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;
  • заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;
  • визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.

Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.

