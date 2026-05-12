Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів
Для іноземців в Україна хочуть видавати дозволи на роботу лише у виняткових випадках, зокрема, коли відсутні українські спеціалісти. Окрім того, хочуть запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію.
Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції №41/009848-26еп.
Автор петиції просить розробити та впровадити державну політику, спрямовану на захист українського народу, національного ринку праці та культурної ідентичності України.
«Під час війни та демографічної кризи держава зобов’язана ставити у пріоритет громадян України», - вказує він.
Автор петиції пропонує:
- запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;
- надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;
- законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;
- ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;
- встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;
- посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;
- заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;
- визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.
Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.
