Дозволи на роботу для іноземців в Україні хочуть видавати лише за відсутності українських спеціалістів

Роботодавців хочуть зобов’язати спочатку шукати працівників-українців, а вже потім наймати іноземців.

Для іноземців в Україна хочуть видавати дозволи на роботу лише у виняткових випадках, зокрема, коли відсутні українські спеціалісти. Окрім того, хочуть запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію.

Таку ініціативу пропонують на сайті Кабінету Міністрів в електронній петиції №41/009848-26еп.

Автор петиції просить розробити та впровадити державну політику, спрямовану на захист українського народу, національного ринку праці та культурної ідентичності України.

«Під час війни та демографічної кризи держава зобов’язана ставити у пріоритет громадян України», - вказує він.

Автор петиції пропонує:

запровадити жорсткі квоти та обмеження на трудову міграцію;

надавати абсолютний пріоритет громадянам України на ринку праці;

законодавчо закріпити принцип пріоритетного захисту громадян України;

ввести обов’язкові іспити з української мови, історії та Конституції України для іноземців;

встановити високий державний збір за найм іноземних працівників;

посилити механізми депортації для іноземців, які порушують законодавство України;

заборонити створення етнічних анклавів та паралельних спільнот;

визнати демографічну безпеку питанням національної безпеки України.

Також у петиції наголошується, що роботодавці повинні спочатку довести неможливість працевлаштування громадянина України і лише після цього отримувати дозвіл на залучення іноземних працівників.

