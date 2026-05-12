Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов

14:11, 12 мая 2026
Работодателей хотят обязать сначала искать работников-украинцев, а уже потом нанимать иностранцев.
Для иностранцев в Украине хотят выдавать разрешения на работу только в исключительных случаях, в частности, когда отсутствуют украинские специалисты. Кроме того, хотят ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию.

Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции №41/009848-26еп.

Автор петиции просит разработать и внедрить государственную политику, направленную на защиту украинского народа, национального рынка труда и культурной идентичности Украины.

«Во время войны и демографического кризиса государство обязано ставить в приоритет граждан Украины», — указывает он.

Автор петиции предлагает:

  • ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;
  • предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;
  • законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;
  • ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;
  • установить высокий государственный сбор за найм иностранных работников;
  • усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;
  • запретить создание этнических анклавов и параллельных сообществ;
  • признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.

Также в петиции подчеркивается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и только после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.

