Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов

Работодателей хотят обязать сначала искать работников-украинцев, а уже потом нанимать иностранцев.

Для иностранцев в Украине хотят выдавать разрешения на работу только в исключительных случаях, в частности, когда отсутствуют украинские специалисты. Кроме того, хотят ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию.

Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции №41/009848-26еп.

Автор петиции просит разработать и внедрить государственную политику, направленную на защиту украинского народа, национального рынка труда и культурной идентичности Украины.

«Во время войны и демографического кризиса государство обязано ставить в приоритет граждан Украины», — указывает он.

Автор петиции предлагает:

ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;

предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;

законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;

ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;

установить высокий государственный сбор за найм иностранных работников;

усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;

запретить создание этнических анклавов и параллельных сообществ;

признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.

Также в петиции подчеркивается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и только после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.

