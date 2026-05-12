Разрешения на работу для иностранцев в Украине хотят выдавать только при отсутствии украинских специалистов
Для иностранцев в Украине хотят выдавать разрешения на работу только в исключительных случаях, в частности, когда отсутствуют украинские специалисты. Кроме того, хотят ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию.
Такую инициативу предлагают на сайте Кабинета Министров в электронной петиции №41/009848-26еп.
Автор петиции просит разработать и внедрить государственную политику, направленную на защиту украинского народа, национального рынка труда и культурной идентичности Украины.
«Во время войны и демографического кризиса государство обязано ставить в приоритет граждан Украины», — указывает он.
Автор петиции предлагает:
- ввести жесткие квоты и ограничения на трудовую миграцию;
- предоставлять абсолютный приоритет гражданам Украины на рынке труда;
- законодательно закрепить принцип приоритетной защиты граждан Украины;
- ввести обязательные экзамены по украинскому языку, истории и Конституции Украины для иностранцев;
- установить высокий государственный сбор за найм иностранных работников;
- усилить механизмы депортации для иностранцев, нарушающих законодательство Украины;
- запретить создание этнических анклавов и параллельных сообществ;
- признать демографическую безопасность вопросом национальной безопасности Украины.
Также в петиции подчеркивается, что работодатели должны сначала доказать невозможность трудоустройства гражданина Украины и только после этого получать разрешение на привлечение иностранных работников.
