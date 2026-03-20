  1. В Украине

В Минюсте объяснили, как зарегистрировать ФЛП онлайн

14:05, 20 марта 2026
Чтобы зарегистрировать ФЛП через Портал Дія, необходимо выполнить ряд шагов.
Фото: fondy.ua
Министерство юстиции Украины объяснило, как зарегистрировать ФЛП онлайн.

Кто может зарегистрироваться?

Регистрация доступна:

  • для лиц от 16 до 18 лет только при наличии заверенного письменного согласия родителей (усыновителей) или попечителя либо органа опеки и попечительства;

  • для лиц, достигших 18 лет и приобретших полную гражданскую дееспособность.

Физическое лицо осуществляет своё право на предпринимательскую деятельность при условии её государственной регистрации в порядке, установленном Законом Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Как зарегистрировать ФЛП онлайн?

Благодаря цифровизации услуг Минюста открыть собственное дело сейчас можно онлайн через Портал Дія. Процедура осуществляется в автоматическом режиме за несколько минут. Для обеспечения электронной идентификации с высоким уровнем доверия физическое лицо, которое регистрирует ФЛП, обязательно должно иметь квалифицированную электронную подпись.

Чтобы зарегистрировать ФЛП через Портал Дія, необходимо выполнить следующие шаги:

  • зарегистрироваться или авторизоваться (если уже зарегистрированы) в кабинете гражданина на Портале Дія;

  • заполнить онлайн-форму на получение услуги и подписать заявление квалифицированной электронной подписью физического лица.

Заявление будет направлено в ЕГР для регистрации деятельности ФЛП онлайн без участия регистратора. Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощённую), соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации ФЛП или по месту осуществления хозяйственной деятельности.

Регистрационное действие в Едином государственном реестре, проведённое в автоматическом режиме, считается действием технического администратора Единого государственного реестра и может быть обжаловано в суд или в Министерство юстиции Украины в порядке, предусмотренном статьёй 34 Закона.

Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе Услуги — Заказанные услуги. Уведомление о результате также поступит на электронную почту и в кабинет гражданина на Портале Дія.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Процессуальные пробелы в новой процедуре взысканий для КСУ рискуют превратить реформу в инструмент давления

В рамках выполнения Дорожной карты по вопросам верховенства права Украина реформирует систему дисциплинарной ответственности судей КСУ: ключевые положения законопроекта и замечания парламентской исследовательской группы.

ФОП будут автоматически регистрировать плательщиками НДС, а онлайн-доход ограничат 2 тысячами евро — Минфин

Минфин опубликовал новые налоговые инициативы: «Судебно-юридическая газета» разобралась, что предлагают ввести для бизнеса и граждан.

МКАС без статуса юрлица: Комитет пересмотрел правки к закону о международном арбитраже

Несмотря на отказ от предоставления МКАС статуса юридического лица, законопроект расширяет возможности для рынков капитала и защиты инвестиций.

Минсоцполитики предлагает лишать родительских прав временно

Министерство социальной политики подготовило законопроект, вводящий в Семейный кодекс и ГПК временное лишение родительских прав.

Битва за мантию судьи МУС: кто из 13 кандидатов представит Украину в Гааге

Стали известны имена 13 кандидатов, которые сразятся за право выдвижения от Украины на выборы судей МУС: программа экзамена включает не только лингвистические тесты, но и профессиональное интервью и мгновенный правовой комментарий на иностранном языке.

