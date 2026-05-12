Податки на міжнародні посилки, соцдопомога та SEPA: що на порядку денному Верховної Ради 12 травня

Верховна Рада 12 травня збереться на пленарне засідання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 травня, Верховна Рада планує розглянути низку економічних, соціальних та податкових законопроєктів, серед яких — ініціативи щодо оподаткування міжнародних посилок та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). (оновлено)

Перше читання

№13435 — Проєкт Закону про оцінку майна

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15024 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та/або господарських товариств щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15094 — Проєкт Закону про базову соціальну допомогу

Проєкти постанов

№15201 — Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля В.В.

№15206 — Проєкт Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15112 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

№15112-1 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

№15112-2 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гармонізації національного податкового законодавства в частині оподаткування податком на додану вартість з правом Європейського Союзу

№15112-3 — Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо сталості податкового законодавства з метою підтримки вітчизняного підприємництва

№15112-4 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження збалансованого податкового навантаження для усунення кризових явищ в економіці

№15112-5 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження збалансованого податкового навантаження для усунення кризових явищ в економіці

№15112-6 — Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо адаптації податкової системи до викликів воєнного стану з метою збереження та відновлення потенціалу вітчизняного підприємництва

№15112-д — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

Друге читання

№12360 — Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.