  1. Законодавство
  2. / В Україні

Податки на міжнародні посилки, соцдопомога та SEPA: що на порядку денному Верховної Ради 12 травня

11:16, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховна Рада 12 травня збереться на пленарне засідання.
Податки на міжнародні посилки, соцдопомога та SEPA: що на порядку денному Верховної Ради 12 травня
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 12 травня, Верховна Рада планує розглянути низку економічних, соціальних та податкових законопроєктів, серед яких — ініціативи щодо оподаткування міжнародних посилок та приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA). (оновлено)

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Перше читання

 №13435 — Проєкт Закону про оцінку майна

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

 №15024 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеного провадження у справах про банкрутство (неплатоспроможність) для суб’єктів мікропідприємництва та малого підприємництва та особливостей застосування процедур банкрутства для державних підприємств та/або господарських товариств щодо яких прийнято рішення про приватизацію

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

 №15094 — Проєкт Закону про базову соціальну допомогу

Проєкти постанов

 №15201 — Проект Постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата України Цабаля В.В.

 №15206 — Проєкт Постанови про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев’ятого скликання"

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

 №15112 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

 №15112-1 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

 №15112-2 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо гармонізації національного податкового законодавства в частині оподаткування податком на додану вартість з правом Європейського Союзу

 №15112-3 — Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України щодо сталості податкового законодавства з метою підтримки вітчизняного підприємництва

 №15112-4 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження збалансованого податкового навантаження для усунення кризових явищ в економіці

 №15112-5 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження збалансованого податкового навантаження для усунення кризових явищ в економіці

№15112-6 — Проєкт Закону про внесення змін до підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України щодо адаптації податкової системи до викликів воєнного стану з метою збереження та відновлення потенціалу вітчизняного підприємництва

№15112-д — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі податком на додану вартість

Друге читання

 №12360 — Проєкт Закону про внесення змін до Митного кодексу України щодо оцінки ефективності та результативності діяльності митних органів

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України Київ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Чи можуть заблокувати рахунок за неоновлення військово-облікових даних — роз’яснення процедури

Несплати штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних можуть бути підставою для блокування банківських рахунків.

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]