Налоги на международные посылки, соцпомощь и SEPA: что в повестке дня Верховной Рады 12 мая

Верховная Рада 12 мая соберется на пленарное заседание.

Во вторник, 12 мая, Верховная Рада планирует рассмотреть ряд экономических, социальных и налоговых законопроектов, среди которых — инициативы по налогообложению международных посылок и присоединению Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA).

Второе чтение

№ 15111-д — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и налогообложения таких доходов

Для включения в повестку дня и принятия решения

№ 15112 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость

№ 15112-1 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость

№ 15112-2 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно гармонизации национального налогового законодательства в части налогообложения налогом на добавленную стоимость с правом Европейского Союза

№ 15112-3 — Проект Закона о внесении изменений в подраздел 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины относительно устойчивости налогового законодательства с целью поддержки отечественного предпринимательства

№ 15112-4 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения сбалансированной налоговой нагрузки для устранения кризисных явлений в экономике

№ 15112-5 — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно внедрения сбалансированной налоговой нагрузки для устранения кризисных явлений в экономике

№ 15112-6 — Проект Закона о внесении изменений в подраздел 10 раздела XX "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно адаптации налоговой системы к вызовам военного положения с целью сохранения и восстановления потенциала отечественного предпринимательства

№ 15112-д — Проект Закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения операций электронной торговли налогом на добавленную стоимость

Второе чтение

№ 12360 — Проект Закона о внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно оценки эффективности и результативности деятельности таможенных органов

Для включения в повестку дня и принятия решения

№ 15094 — Проект Закона о базовой социальной помощи

Второе чтение

№ 12117 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования функционирования индустриальных парков

Первое чтение

№ 13435 — Проект Закона об оценке имущества

Для включения в повестку дня и принятия решения

№ 15024 — Проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины по процедурам банкротства и некоторые другие законодательные акты Украины относительно упрощенного производства по делам о банкротстве (неплатежеспособности) для субъектов микропредпринимательства и малого предпринимательства и особенностей применения процедур банкротства для государственных предприятий и/или хозяйственных обществ, в отношении которых принято решение о приватизации

Первое чтение

№ 14327 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№ 14327-1 — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

№ 14327-д — Проект Закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения соответствия актам права Европейского Союза и соответствующим критериям, установленным Европейским платежным советом, с целью присоединения Украины к Единой зоне платежей в евро (SEPA)

Также № 15206 — Проект Постановления о внесении изменений в Постановление Верховной Рады Украины "Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва"

Второе чтение

№ 10147 — Проект Закона о безопасности и здоровье работников на работе

