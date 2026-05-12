  1. В Україні

Електрички перейшли у смартфон – приміські квитки тепер доступні онлайн по всій Україні

13:35, 12 травня 2026
Із 12 травня оформити квиток на приміські поїзди можна через застосунок у будь-якому регіоні країни.
Із 12 травня 2026 року АТ «Укрзалізниця» розширило можливість купівлі приміських квитків у мобільному застосунку на всю територію країни. Раніше сервіс працював лише частково. Про це повідомили в пресслужбі Укрзалізниці.

У компанії зазначають, що щодня через застосунок оформлюється близько 15 тисяч приміських квитків, а частка онлайн-купівель наразі становить близько 13% від усіх способів придбання.

Також в «Укрзалізниці» повідомили, що у квітні зафіксовано зростання попиту на цифрові сервіси. Зокрема, після інтеграції студентських пільг було оформлено близько 30 тисяч квитків.

За даними компанії, у квітні кількість онлайн-оформлень приміських квитків майже вдвічі перевищила показники березня. Пікове значення минулого місяця сягало 15 тисяч квитків на добу.

У «Укрзалізниці» зазначили, що продовжують розширювати можливості цифрового продажу, аналізують відгуки користувачів і оптимізують роботу системи.

У компанії підкреслюють, що перехід на онлайн-оформлення квитків має забезпечити зручність для пасажирів, а також сприяти наповненню залізничного бюджету, який використовується для забезпечення руху поїздів.

Україна Укрзалізниця

