Пригородные поезда теперь в смартфоне — билеты на пригородные поезда теперь доступны онлайн по всей Украине

13:35, 12 мая 2026
С 12 мая оформить билет на пригородные поезда можно через приложение в любом регионе страны.
С 12 мая 2026 года АО «Укрзализныця» расширило возможность покупки пригородных билетов в мобильном приложении на всю территорию страны. Ранее сервис работал лишь частично. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзализныця».

В компании отмечают, что ежедневно через приложение оформляется около 15 тысяч пригородных билетов, а доля онлайн-покупок в настоящее время составляет около 13% от всех способов приобретения.

Также в «Укрзализныце» сообщили, что в апреле зафиксирован рост спроса на цифровые сервисы. В частности, после интеграции студенческих льгот было оформлено около 30 тысяч билетов.

По данным компании, в апреле количество онлайн-оформлений пригородных билетов почти вдвое превысило показатели марта. Пиковое значение в прошлом месяце достигало 15 тысяч билетов в сутки.

В «Укрзализныце» отметили, что продолжают расширять возможности цифровой продажи, анализируют отзывы пользователей и оптимизируют работу системы.

В компании подчеркивают, что переход на онлайн-оформление билетов должен обеспечить удобство для пассажиров, а также способствовать пополнению железнодорожного бюджета, который используется для обеспечения движения поездов.

