  1. Публікації
  2. / В Україні

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

14:00, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.
Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки
Фото: Depositphotos
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство юстиції наказом №1158/5 від 4 травня 2026 року оновило порядок, який регулює формування, ведення та використання відомостей Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. Документ визначає технічну та процедурну модель роботи державної інформаційної системи, яка об’єднує дані про осіб у межах кримінального провадження, виконання покарань і пробації.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що змінюється в реєстрі

Ключовий акцент змін — подальша цифровізація роботи реєстру та перехід до більш гнучкого електронного документообігу. Відтепер документи в системі можуть не лише формуватися, а й редагуватися, зберігатися, друкуватися та підписуватися в електронній формі відповідно до встановлених процедур.

Паралельно розширюється електронна взаємодія між державними інформаційними системами у сфері Міністерства юстиції. Обмін даними здійснюватиметься із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та електронних комунікацій, що посилює інтеграцію державних реєстрів і зменшує залежність від паперових процедур.

Оновлення також розширюють практичний функціонал системи. Зокрема, реєстр дозволятиме автоматично формувати довідки щодо засуджених та осіб, узятих під варту, на основі вже наявних відомостей із можливістю їх збереження, друку та підписання. Це фактично зменшує обсяг ручної обробки даних і прискорює отримання інформації в межах системи.

Окремо в реєстрі запроваджується фіксація інформації про проведення передбачених законодавством процедур отримання геномної інформації щодо засуджених та осіб, які перебувають під вартою. Йдеться не про зберігання ДНК-даних у самому реєстрі, а лише про облік факту проведення таких процедур — що дозволяє контролювати їх виконання відповідно до вимог закону.

Водночас передбачена взаємодія реєстру із системою обліку геномної інформації, яка використовується для ідентифікації осіб і порівняння ДНК-профілів зі слідами, вилученими з місць злочинів.

Оскільки геномна інформація належить до чутливих персональних даних, доступ до неї матимуть лише уповноважені особи в межах визначених законом повноважень.

Ще один блок змін стосується фінансово-адміністративного обліку: у системі запроваджується облік інформації про оплату витрат засудженими, пов’язаних із виконанням судових рішень. Це дозволяє систематизувати такі дані в межах єдиної інформаційної системи.

Що визначає порядок

Порядок деталізує, що Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, функціонує як інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує повний цикл роботи з даними.

Йдеться про:

  • збір, накопичення, обробку та захист інформації про засуджених і осіб під вартою;
  • ведення електронних реєстраційних карток і справ;
  • доступ уповноважених користувачів у межах визначених повноважень;
  • електронну взаємодію між державними органами та інформаційними системами.

Фактично нова редакція порядку закріплює перехід від базового облікового інструменту до більш інтегрованої цифрової системи, яка охоплює ширший спектр даних і процесів.

Зміни пов’язані із Законом України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», який визначає правові засади функціонування відповідної державної системи. Вона передбачає формування електронного реєстру генетичної інформації, що може використовуватися для ідентифікації осіб, розшуку зниклих безвісти та встановлення невпізнаних тіл.

Таким чином, зміни до порядку спрямовані не лише на технічне оновлення реєстру, а на його глибшу інтеграцію з іншими державними системами та розширення функціоналу електронної обробки даних. При цьому зберігається чинна модель доступу та контролю за інформацією, включно з обмеженням доступу до чутливих даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Безподаткова ліквідація іноземних компаній: Верховний Суд став на бік платника у справі про нарахування 31,6 мільйонів гривень

Верховний Суд пояснив, як підтверджуються інвестиційні витрати при безподатковій ліквідації.

Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Уряд перерозподіляє на армію 90 мільярдів євро від ЄС як аванс майбутніх репарацій РФ

Від зарахування військового збору на зарплати ЗСУ до фінансування планів стійкості регіонів — Уряд подав до Верховної Ради зміни до Бюджету-2026.

Чи можуть заблокувати рахунок за неоновлення військово-облікових даних — роз’яснення процедури

Несплати штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних можуть бути підставою для блокування банківських рахунків.

Заправили бензин замість дизелю: хто відповідає за зіпсований автомобіль — водій чи АЗС

Помилкова заправка автомобіля неправильним пальним може обернутися не лише дорогим ремонтом, а й судовим спором про відповідальність між водієм та АЗС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]