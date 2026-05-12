Мін’юст у Реєстрі засуджених фіксуватиме ДНК-профіль та вводить автоматизовані довідки

Мін’юст оновив порядок ведення реєстру засуджених, розширивши електронний обмін даними та фіксацію окремих процедур.

Міністерство юстиції наказом №1158/5 від 4 травня 2026 року оновило порядок, який регулює формування, ведення та використання відомостей Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту. Документ визначає технічну та процедурну модель роботи державної інформаційної системи, яка об’єднує дані про осіб у межах кримінального провадження, виконання покарань і пробації.

Що змінюється в реєстрі

Ключовий акцент змін — подальша цифровізація роботи реєстру та перехід до більш гнучкого електронного документообігу. Відтепер документи в системі можуть не лише формуватися, а й редагуватися, зберігатися, друкуватися та підписуватися в електронній формі відповідно до встановлених процедур.

Паралельно розширюється електронна взаємодія між державними інформаційними системами у сфері Міністерства юстиції. Обмін даними здійснюватиметься із застосуванням кваліфікованого електронного підпису та електронних комунікацій, що посилює інтеграцію державних реєстрів і зменшує залежність від паперових процедур.

Оновлення також розширюють практичний функціонал системи. Зокрема, реєстр дозволятиме автоматично формувати довідки щодо засуджених та осіб, узятих під варту, на основі вже наявних відомостей із можливістю їх збереження, друку та підписання. Це фактично зменшує обсяг ручної обробки даних і прискорює отримання інформації в межах системи.

Окремо в реєстрі запроваджується фіксація інформації про проведення передбачених законодавством процедур отримання геномної інформації щодо засуджених та осіб, які перебувають під вартою. Йдеться не про зберігання ДНК-даних у самому реєстрі, а лише про облік факту проведення таких процедур — що дозволяє контролювати їх виконання відповідно до вимог закону.

Водночас передбачена взаємодія реєстру із системою обліку геномної інформації, яка використовується для ідентифікації осіб і порівняння ДНК-профілів зі слідами, вилученими з місць злочинів.

Оскільки геномна інформація належить до чутливих персональних даних, доступ до неї матимуть лише уповноважені особи в межах визначених законом повноважень.

Ще один блок змін стосується фінансово-адміністративного обліку: у системі запроваджується облік інформації про оплату витрат засудженими, пов’язаних із виконанням судових рішень. Це дозволяє систематизувати такі дані в межах єдиної інформаційної системи.

Що визначає порядок

Порядок деталізує, що Єдиний реєстр засуджених та осіб, узятих під варту, функціонує як інформаційно-комунікаційна система, яка забезпечує повний цикл роботи з даними.

Йдеться про:

збір, накопичення, обробку та захист інформації про засуджених і осіб під вартою;

ведення електронних реєстраційних карток і справ;

доступ уповноважених користувачів у межах визначених повноважень;

електронну взаємодію між державними органами та інформаційними системами.

Фактично нова редакція порядку закріплює перехід від базового облікового інструменту до більш інтегрованої цифрової системи, яка охоплює ширший спектр даних і процесів.

Зміни пов’язані із Законом України «Про державну реєстрацію геномної інформації людини», який визначає правові засади функціонування відповідної державної системи. Вона передбачає формування електронного реєстру генетичної інформації, що може використовуватися для ідентифікації осіб, розшуку зниклих безвісти та встановлення невпізнаних тіл.

Таким чином, зміни до порядку спрямовані не лише на технічне оновлення реєстру, а на його глибшу інтеграцію з іншими державними системами та розширення функціоналу електронної обробки даних. При цьому зберігається чинна модель доступу та контролю за інформацією, включно з обмеженням доступу до чутливих даних.

