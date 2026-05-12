Минюст в Реестре осужденных будет фиксировать ДНК-профиль и вводит автоматизированные справки

Минюст обновил порядок ведения реестра осужденных, расширив электронный обмен данными и фиксацию отдельных процедур.

Министерство юстиции приказом №1158/5 от 4 мая 2026 года обновило порядок, который регулирует формирование, ведение и использование сведений Единого реестра осужденных и лиц, взятых под стражу. Документ определяет техническую и процедурную модель работы государственной информационной системы, которая объединяет данные о лицах в рамках уголовного производства, исполнения наказаний и пробации.

Что меняется в реестре

Ключевой акцент изменений — дальнейшая цифровизация работы реестра и переход к более гибкому электронному документообороту. Теперь документы в системе могут не только формироваться, но и редактироваться, храниться, печататься и подписываться в электронной форме в соответствии с установленными процедурами.

Параллельно расширяется электронное взаимодействие между государственными информационными системами в сфере Министерства юстиции. Обмен данными будет осуществляться с применением квалифицированной электронной подписи и электронных коммуникаций, что усиливает интеграцию государственных реестров и уменьшает зависимость от бумажных процедур.

Обновление также расширяет практический функционал системы. В частности, реестр позволит автоматически формировать справки об осужденных и лицах, взятых под стражу, на основе уже имеющихся сведений с возможностью их сохранения, печати и подписания. Это фактически уменьшает объем ручной обработки данных и ускоряет получение информации в системе.

Отдельно в реестре вводится фиксация информации о проведении предусмотренных законодательством процедур получения геномной информации в отношении осужденных и лиц, находящихся под стражей. Речь идет не о хранении ДНК-данных в самом реестре, а только об учете факта проведения таких процедур, что позволяет контролировать их выполнение в соответствии с требованиями закона.

В то же время предусмотрено взаимодействие реестра с системой учета геномной информации, которая используется для идентификации лиц и сопоставления ДНК-профилей со следами, изъятыми с мест преступлений. Поскольку геномная информация относится к чувствительным персональным данным, доступ к ней будут иметь только уполномоченные лица в пределах установленных законом полномочий.

Еще один блок изменений касается финансово-административного учета: в системе вводится учет информации об оплате расходов осужденными, связанных с исполнением судебных решений. Это позволяет систематизировать такие данные в рамках единой информационной системы.

Что определяет порядок

Порядок детализирует, что Единый реестр осужденных и лиц, взятых под стражу, функционирует как информационно-коммуникационная система, обеспечивающая полный цикл работы с данными.

Речь идет о:

сборе, накоплении, обработке и защите информации об осужденных и лицах под стражей;

ведении электронных регистрационных карточек и дел;

доступе уполномоченных пользователей в пределах их полномочий;

электронном взаимодействии между государственными органами и информационными системами.

Фактически новая редакция порядка закрепляет переход от базового учетного инструмента к более интегрированной цифровой системе, охватывающей широкий спектр данных и процессов.

Изменения связаны с Законом Украины «О государственной регистрации геномной информации человека», который определяет правовые основы функционирования соответствующей государственной системы. Она предусматривает формирование электронного реестра генетической информации, которая может использоваться для идентификации лиц, розыска без вести пропавших и установления неопознанных тел.

Таким образом, изменения в порядок направлены не только на техническое обновление реестра, но и на его более глубокую интеграцию с другими государственными системами и расширение функционала электронной обработки данных. При этом сохраняется действующая модель доступа и контроля информации, включая ограничение доступа к чувствительным данным.