Суддю Надію Костишин обрано головою Герцаївського районного суду Чернівецької області

Голову суду визначили за результатами таємного голосування.

У Герцаївському районному суді Чернівецької області відбулися збори суддів, на порядок денний яких винесли питання про обрання голови суду.

За результатами таємного голосування головою суду обрали суддю Надію Костишин.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», голову суду обирають строком на три роки, але не довше строку повноважень судді.

