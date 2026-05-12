Судья Надежда Костышин избрана председателем Герцаевского районного суда Черновицкой области
11:12, 12 мая 2026
Председатель суда был избран по результатам тайного голосования.
В Герцаевском районном суде Черновицкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.
По результатам тайного голосования председателем суда избрана судья Надежда Костышин.
В соответствии с Законом Украины «О судебной системе и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.
