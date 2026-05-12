Судья Надежда Костышин избрана председателем Герцаевского районного суда Черновицкой области

В Герцаевском районном суде Черновицкой области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда.

По результатам тайного голосования председателем суда избрана судья Надежда Костышин.

В соответствии с Законом Украины «О судебной системе и статусе судей», председателя суда избирают сроком на три года, но не дольше срока полномочий судьи.

