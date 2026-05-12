Андрій Рубель очолив поліцію Київщини

У вівторок, 12 травня, голова Національної поліції України Іван Вигівський представив нового очільника поліції Київщини Андрія Рубеля.

Під час представлення Іван Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану.

Очільник Нацполіції також звернув увагу керівників служб і підрозділів на необхідність посилення превентивної роботи, підтримання публічної безпеки та правопорядку, а також ефективної взаємодії з громадами.

«Дякую за довіру очолити поліцію Київщини. Для мене це велика відповідальність. Разом із колективом продовжимо працювати задля безпеки жителів області, реагувати на всі виклики воєнного часу та забезпечувати правопорядок у регіоні», - сказав Андрій Рубель.

Нагадаємо, раніше Андрій Рубель працював на посаді начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

