Андрей Рубель возглавил полицию Киевской области

Ранее Андрей Рубель работал на должности начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 12 мая, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Рубеля.

Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проведенную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания публичной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с громадами.

«Спасибо за доверие возглавить полицию Киевской области. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе», — сказал Андрей Рубель.

Напомним, ранее Андрей Рубель работал на должности начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.