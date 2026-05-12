  1. В Украине

Андрей Рубель возглавил полицию Киевской области

11:38, 12 мая 2026
Ранее Андрей Рубель работал на должности начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Во вторник, 12 мая, глава Национальной полиции Украины Иван Выговский представил нового руководителя полиции Киевской области Андрея Рубеля.

Во время представления Иван Выговский поблагодарил Анатолия Щадило за службу и проведенную работу в регионе, а также подчеркнул ключевые задачи, которые сегодня стоят перед полицией Киевской области в условиях военного положения.

Глава Нацполиции также обратил внимание руководителей служб и подразделений на необходимость усиления превентивной работы, поддержания публичной безопасности и правопорядка, а также эффективного взаимодействия с громадами.

«Спасибо за доверие возглавить полицию Киевской области. Для меня это большая ответственность. Вместе с коллективом продолжим работать ради безопасности жителей области, реагировать на все вызовы военного времени и обеспечивать правопорядок в регионе», — сказал Андрей Рубель.

Напомним, ранее Андрей Рубель работал на должности начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

