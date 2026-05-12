Для ВПО стартує 26-й відбір на пільгову іпотеку – понад 500 родин можуть отримати кредити

Кандидати можуть отримати кредит строком до 30 років на житло, яке відповідає визначеним вимогам.

У Держмолодьжитлі повідомили, що кошти вже надійшли до фонду в межах Рамкової угоди про позику між Україною та Банком розвитку Ради Європи, підписаної 26 травня 2025 року за підтримки Міністерства розвитку громад та територій України.

У межах програми передбачено загальне фінансування на суму 50 млн євро.

Перший транш у розмірі 25 млн євро Україна отримала у жовтні 2025 року. За ці кошти Держмолодьжитло надало 504 пільгові іпотечні кредити внутрішньо переміщеним особам.

У Банку розвитку Ради Європи раніше схвалили звіт щодо розподілу першого траншу та підтвердили подальшу підтримку проєкту. У листі банку зазначалося, що кошти використані прозоро та ефективно.

Коли відбудеться відбір

26-й відбір учасників програми відбудеться 14 травня 2026 року о 15:00.

Процедура проходитиме у форматі онлайн-трансляції.

Переможців визначатимуть методом випадкової комп’ютерної вибірки через сервіс RandomPicker.com, який погоджений міжнародними партнерами програми.

Які умови пільгового кредитування

Переможці відбору зможуть отримати пільговий іпотечний кредит на таких умовах:

3% річних;

строк кредитування — до 30 років;

площа житла — до 52,5 квадратного метра для сім’ї з однієї-двох осіб та додатково 21 квадратний метр на кожного наступного члена родини.

Також житло має відповідати окремим вимогам:

будинок має бути введений в експлуатацію не більше ніж 50 років тому;

або реконструйований не більше ніж 35 років тому;

житло не може розташовуватися на тимчасово окупованих територіях чи в районах бойових дій.

Хто може взяти участь у програмі

Участь у програмі можуть взяти внутрішньо переміщені особи, які:

не мають житла на підконтрольній Україні території;

раніше не отримували державних компенсацій або пільгових житлових кредитів, за винятком випадків, коли житло перебуває на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій;

можуть підтвердити платоспроможність;

погоджуються на перевірку кредитної історії.

Кандидатам радять перевірити заявки

Усім зареєстрованим кандидатам рекомендують заздалегідь перевірити актуальність своїх заявок.

Після проведення відбору регіональні управління Держмолодьжитла мають не пізніше наступного робочого дня повідомити переможцям перелік документів, необхідних для оформлення кредиту.

Де оприлюднять результати

Список переможців буде опублікований:

під час прямої трансляції відбору;

на офіційному сайті Держмолодьжитла;

на сайтах регіональних управлінь.

