Для ВПЛ стартует 26-й отбор на льготную ипотеку — более 500 семей могут получить кредиты

Кандидаты могут получить кредит сроком до 30 лет на жилье, соответствующее установленным требованиям.

В Госмолодежижилье сообщили, что средства уже поступили в фонд в рамках Рамочного соглашения о займе между Украиной и Банком развития Совета Европы, подписанного 26 мая 2025 года при поддержке Министерства развития общин и территорий Украины.

В рамках программы предусмотрено общее финансирование на сумму 50 млн евро.

Первый транш в размере 25 млн евро Украина получила в октябре 2025 года. На эти средства Госмолодежьжилье предоставило 504 льготных ипотечных кредита внутренне перемещенным лицам.

В Банке развития Совета Европы ранее одобрили отчет о распределении первого транша и подтвердили дальнейшую поддержку проекта. В письме банка отмечалось, что средства использованы прозрачно и эффективно.

Когда состоится отбор

26-й отбор участников программы состоится 14 мая 2026 года в 15:00.

Процедура будет проходить в формате онлайн-трансляции.

Победителей будут определять методом случайной компьютерной выборки через сервис RandomPicker.com, который согласован международными партнерами программы.

Каковы условия льготного кредитования

Победители отбора смогут получить льготный ипотечный кредит на следующих условиях:

3% годовых;

срок кредитования — до 30 лет;

площадь жилья — до 52,5 квадратных метров для семьи из одного-двух человек и дополнительно 21 квадратный метр на каждого последующего члена семьи.

Также жилье должно соответствовать отдельным требованиям:

дом должен быть введен в эксплуатацию не более 50 лет назад;

или реконструирован не более 35 лет назад;

жилье не может располагаться на временно оккупированных территориях или в районах боевых действий.

Кто может принять участие в программе

Участие в программе могут принять внутренне перемещенные лица, которые:

не имеют жилья на подконтрольной Украине территории;

ранее не получали государственных компенсаций или льготных жилищных кредитов, за исключением случаев, когда жилье находится на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий;

могут подтвердить платежеспособность;

согласны на проверку кредитной истории.

Кандидатам рекомендуют проверить заявки

Всем зарегистрированным кандидатам рекомендуется заранее проверить актуальность своих заявок.

После проведения отбора региональные управления Госмолодежного жилья должны не позднее следующего рабочего дня сообщить победителям перечень документов, необходимых для оформления кредита.

Где будут обнародованы результаты

Список победителей будет опубликован:

во время прямой трансляции отбора;

на официальном сайте Госмолодежного жилья;

на сайтах региональных управлений.

