Звіт про лобіювання: у НАЗК пояснили, як вносити дані про клієнтів і бенефіціарів

У НАЗК пояснили, як внести зазначені відомості, зокрема, шляхом завантаження до Реєстру Excel-форми.

З 1 липня 2026 року стартує чергова кампанія звітування щодо лобістської діяльності. Водночас суб’єкти лобіювання вже можуть заповнювати чернетки звіту щодо лобіювання (звіт) у Реєстрі прозорості (Реєстр). Про нагадало Національне агентство з питань запобігання корупції.

Відповідно до Закону України «Про лобіювання» звіт має містити відомості, зокрема, про клієнтів та інших бенефіціарів, якщо лобіювання здійснюється за договором про надання послуг з лобіювання, а також про бенефіціарів, якщо лобіювання здійснювалось без укладення договору про надання послуг з лобіювання.

Такі відомості вносяться у розділах звіту:

– «Представництво комерційних інтересів за договором лобіювання»;

– «Представництво власних комерційних інтересів та/або без укладення договору».

