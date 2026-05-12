Отчет о лоббировании: в НАПК объяснили, как вносить данные о клиентах и бенефициарах

12:59, 12 мая 2026
В НАПК объяснили, как внести указанные сведения, в частности, путем загрузки в Реестр Excel-формы.
С 1 июля 2026 года стартует очередная кампания отчетности по лоббистской деятельности. В то же время субъекты лоббирования уже могут заполнять черновики отчета о лоббировании (отчет) в Реестре прозрачности (Реестр). Об этом напомнило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно Закону Украины «О лоббировании», отчет должен содержать сведения, в частности, о клиентах и других бенефициарах, если лоббирование осуществляется по договору о предоставлении услуг по лоббированию, а также о бенефициарах, если лоббирование осуществлялось без заключения договора о предоставлении услуг по лоббированию.

Такие сведения вносятся в разделах отчета:

– «Представительство коммерческих интересов по договору лоббирования»;

– «Представительство собственных коммерческих интересов и/или без заключения договора».

