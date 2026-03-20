Перерахунок комунальних послуг: через перебої українцям не нарахували 36,4 млн грн — Свириденко

12:05, 20 березня 2026
Через перебої та неналежну якість комунальних послуг у січні 2026 року українцям перерахували платежі й не нарахували 36,4 млн грн, повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Перерахунок комунальних послуг: через перебої українцям не нарахували 36,4 млн грн — Свириденко
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що провела зустріч із головою Держпродспоживслужби Сергієм Ткачуком, під час якої обговорили виконання урядового рішення щодо справедливого перерахунку комунальних послуг.

За словами Свириденко, у січні 2026 року в містах, де послуги не надавалися, були надані не в повному обсязі або неналежної якості, зокрема через ворожі атаки, проведено відповідні перерахунки. Йдеться про суми, які не були включені до платіжок за тепло, гарячу та холодну воду, водовідведення і поводження з відходами.

Вона зазначила, що загалом українцям не нарахували 36,4 млн грн, зокрема:

за теплопостачання — 16,6 млн грн

за гарячу воду — 9,9 млн грн

за водопостачання — 3,9 млн грн

за водовідведення — 5,7 млн грн

за поводження з відходами — 257,6 тис. грн

Окремо Свириденко наголосила, що у Києві в січні через перебої з наданням послуг мешканцям не нарахували 9,1 млн грн за водопостачання та водовідведення, а за централізоване теплопостачання плата не нараховувалася взагалі. За її словами, йдеться про не виставлені до оплати рахунки на мільярди гривень.

