Пересчет коммунальных услуг: из-за перебоев украинцам не насчитали 36,4 млн грн — Свириденко

Из-за перебоев и ненадлежащего качества коммунальных услуг в январе 2026 года украинцам перечислили платежи и не насчитали 36,4 млн грн, сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что провела встречу с главой Госпродслужбы Сергеем Ткачуком, во время которой обсудили выполнение правительственного решения о справедливом пересчете коммунальных услуг.

По словам Свириденко, в январе 2026 года в городах, где услуги не предоставлялись, были предоставлены не в полном объеме или ненадлежащего качества, в частности из-за вражеских атак, проведены соответствующие перерасчеты. Речь идет о суммах, не включенных в платежки за тепло, горячую и холодную воду, водоотвод и обращение с отходами.

Она отметила, что в целом украинцам не насчитали 36,4 млн. грн.

за теплоснабжение - 16,6 млн грн

за горячую воду - 9,9 млн грн

за водоснабжение - 3,9 млн грн

за водоотвод - 5,7 млн ​​грн

за обращение с отходами - 257,6 тыс. грн

Отдельно Свириденко отметила, что в Киеве в январе из-за перебоев с предоставлением услуг жителям не насчитали 9,1 млн грн за водоснабжение и водоотвод, а за централизованное теплоснабжение плата не начислялась вообще. По ее словам, речь идет о не выставленных к оплате счетах на миллиарды гривен.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.