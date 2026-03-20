  1. В Україні

В Україні змінюють модель тарифоутворення на зберігання газу: що вирішила НКРЕКП

13:29, 20 березня 2026
НКРЕКП на своєму засіданні прийняла постанову «Про затвердження Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, на основі багаторічного стимулюючого регулювання».

«Це рішення створює регуляторне середовище, яке в подальшому дозволить перейти від моделі «витрати +» до сучасної міжнародної практики стимулюючого регулювання у сфері зберігання (закачування, відбору) природного газу, що є критично важливим для модернізації українських підземних сховищ газу», - заявили у Комісії.

Ключові переваги нової Методики:

Стимулювання інвестицій: методика стимулює спрямування коштів у технічне переоснащення підземних сховищ для їх надійної роботи.

Довгострокове планування: встановлення параметрів на багаторічний період дозволяє оператору газосховищ та замовникам послуг планувати свою діяльність на перспективу.

Економічна ефективність: система стимулів спонукає оператора газосховищ до скорочення неефективних витрат та підвищення продуктивності.

Стимулювання енергоефективності: економія від скорочення виробничо-технологічних витрат природного газу спрямовується на заходи з енергоефективності та розвиток інфраструктури.

У НКРЕКП зазначили, що нова методологія дозволить підтримувати технічний стан українських газосховищ на належному рівні.





