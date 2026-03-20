В Украине меняют модель тарифообразования на хранение газа: решившая НКРЭКУ

НКРЭКУ на своем заседании приняла постановление «Об утверждении Методики определения и расчета тарифов на услуги хранения (закачки, отбора) природного газа для газохранилищ, к которым применяется режим регулируемого доступа, на основе многолетнего стимулирующего регулирования».

«Это решение создает регуляторную среду, которая в дальнейшем позволит перейти от модели «затраты +» к современной международной практике стимулирующего регулирования в сфере хранения (закачки, отбора) природного газа, что является критически важным для модернизации украинских подземных хранилищ газа», — заявили в Комиссии.

Ключевые преимущества новой Методики:

Стимулирование инвестиций: методика стимулирует направление средств в техническое переоснащение подземных хранилищ для их надежной работы.

Долгосрочное планирование: установление параметров на многолетний период позволяет оператору газохранилищ и заказчикам услуг планировать свою деятельность на перспективу.

Экономическая эффективность: система стимулов побуждает оператора газохранилищ к сокращению неэффективных затрат и повышению производительности.

Стимулирование энергоэффективности: экономия от сокращения производственно-технологических затрат природного газа направляется на меры по энергоэффективности и развитие инфраструктуры.

В НКРЭКУ подчеркнули, что новая методология позволит поддерживать техническое состояние украинских газохранилищ на надлежащем уровне.

