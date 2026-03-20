Наші команди вже працюють із п’ятьма державами щодо протидії «шахедам», — Зеленський

Володимир Зеленський підкресли, що є додаткові запити від інших держав.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що отримав доповідь Рустема Умєрова за підсумками зустрічей і перемовин на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

«Детально говоримо з партнерами на всіх необхідних рівнях. Наші команди вже працюють із п'ятьма державами щодо протидії «шахедам» – надані експертні оцінки, допомагаємо будувати систему захисту. Є додаткові запити від інших держав. Також щодо двох напрямків у регіоні є запити від американської сторони про експертну підтримку для їхніх військових. Опрацьовуємо запити і європейських партнерів, чиї сили базуються в цьому регіоні», - сказав він.

Глава держави підкреслив, що Україна зацікавлена у якнайшвидшій та надійній стабілізації навколо Ірану – це має глобальне значення з точки зору стану ринків нафти та газу, а отже, цінової ситуації, зокрема у Європі та Україні.

«Нашою принциповою позицією є й неприпустимість будь-якого успіху терористичної активності іранського режиму, який є давнім спільником Росії. Ніде у світі не можна дозволяти терористам визначати, що буде з людьми та країнами», - заявив Президент.

За його словами, окремо обговорили можливості міжнародної взаємодії для відновлення безпеки в Ормузькій протоці.

«Доручив Рустему Умєрову залучити МЗС України та наших військових для оцінки наявних міжнародних ініціатив щодо Ормузької протоки та реальної готовності країн світу брати участь у стабілізаційних місіях. Найближчим часом очікую на конкретні результати оцінки. Важливо, що глобальне значення України в гарантуванні безпеки та якість української безпекової експертизи для захисту життя визнаються всіма партнерами», - додав він.

