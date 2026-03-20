Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию «шахедам», — Зеленский

13:18, 20 марта 2026
Владимир Зеленский подчеркнул, что есть дополнительные запросы от других государств.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил доклад Рустема Умерова по итогам встреч и переговоров на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

«Подробно говорим с партнерами на всех необходимых уровнях. Наши команды уже работают с пятью государствами по противодействию «шахедам» — предоставлены экспертные оценки, помогаем строить систему защиты. Есть дополнительные запросы от других государств. Также по двум направлениям в регионе есть запросы от американской стороны о предоставлении экспертной поддержки для их военных. Обрабатываем запросы и европейских партнеров, чьи силы базируются в этом регионе», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что Украина заинтересована в как можно более быстрой и надежной стабилизации ситуации вокруг Ирана — это имеет глобальное значение с точки зрения состояния рынков нефти и газа, а следовательно, ценовой ситуации, в частности в Европе и Украине.

«Нашей принципиальной позицией является и недопустимость любого успеха террористической активности иранского режима, который является давним союзником России. Нигде в мире нельзя позволять террористам определять, что будет с людьми и странами», — заявил Президент.

По его словам, отдельно обсудили возможности международного взаимодействия для восстановления безопасности в Ормузском проливе.

«Поручил Рустему Умерову привлечь МИД Украины и наших военных для оценки существующих международных инициатив по Ормузскому проливу и реальной готовности стран мира участвовать в стабилизационных миссиях. В ближайшее время ожидаю конкретные результаты оценки. Важно, что глобальное значение Украины в обеспечении безопасности и качество украинской экспертной поддержки для защиты жизни признаются всеми партнерами», — добавил он.

Владимир Зеленский Рустем Умеров

