  В Україні

Поліція показала фото підозрюваного у вбивстві правоохоронця в Слов’янську

16:04, 21 березня 2026
Нацполіція оприлюднила фото та прикмети раніше судимого мешканця Слов’янська, якого підозрюють у вбивстві поліцейського.
фото: поліція
Національна поліція України оприлюднила фото чоловіка, якого підозрюють у вбивстві правоохоронця у Слов’янську 19 березня. За інформацією відомства, мова йде про раніше судимого місцевого жителя — Євгена Фоменка, якого оголошено в розшук.

Він народився 19 січня 1976 року. За описом, на вигляд йому близько 45–50 років, зріст — приблизно 178–180 см, має кремезну статуру, темне волосся із сивиною.

Повідомляється, що під час скоєння злочину чоловік був одягнений у камуфляж військового зразка та ніс чорний рюкзак.

Нагадаємо, у Слов’янську Донецької області під час перевірки документів чоловік відкрив вогонь по наряду поліції, унаслідок чого загинув правоохоронець.

Після скоєного зловмисник зник з місця події.

поліція вбивство Слов'янськ

