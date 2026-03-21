Рівень геомагнітної активності 21 березня сягне високих показників.

У суботу, 21 березня, Землю накрила потужна магнітна буря. Про це повідомив Національний центр прогнозування космічної погоди США (NOAA SWPC).

Зазначається, що К-індекс магнітної бурі складе близько 6, що відповідає сильному рівню геомагнітних збурень. Така буря може спричинити погіршення самопочуття, особливо у метеозалежних людей. Серед найпоширеніших симптомів — головний біль, підвищена втомлюваність, дратівливість та проблеми зі сном.

Крім того, 22 та 23 березня також прогнозується підвищена геомагнітна активність — К-індекс 5 та 5,5 відповідно.

У дні магнітних бурь медики рекомендують налагодити режим сну та більше відпочивати.

Як уберегтися від ударів

проводьте більше часу на свіжому повітрі;

бажано не вживати алкогольні напої та жирну шкідливу їжу;

бажано мати спокійний та стабільний сон;

приймайте контрастний душ, якщо немає проблем із судинами;

пийте більше води.

