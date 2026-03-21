У США жінці виставили рахунок на $150 тисяч за гасіння пожежі, про яку вона не повідомила

Пожежа знищила понад 2 тисячі акрів і тривала п’ять днів, а витрати на її ліквідацію влада вимагає компенсувати через суд.

У США Департамент природних ресурсів штату Міннесота (DNR) вимагає від мешканки округу Моррісон відшкодувати майже 150 тисяч доларів, які агентство витратило минулої весни на боротьбу з лісовою пожежею, про яку вона не повідомила, пише Mprnews.

Минулого тижня DNR подав позов до окружного суду округу Моррісон проти 49-річної Елізабет Янг із міста Пірз.

Агентство просить суд визнати Янг відповідальною за витрати, понесені під час гасіння трав’яної пожежі, яка виникла у квітні 2025 року на земельній ділянці, що належить її чоловікові.

Пожежа охопила понад 2 тисячі акрів і тривала п’ять днів, перш ніж її вдалося локалізувати. Ніхто не постраждав, однак вогонь знищив дві господарські будівлі.

Згідно з цивільним позовом, Янг повідомила інспектору DNR, що близько 19:30 16 квітня вона повернулася додому і побачила пожежу на своїй території.

Вона розповіла, що разом із пасинком намагалася загасити вогонь і не допустити його поширення до будинку. Після кількох годин вони повернулися до оселі, але не зателефонували до служби 911.

Близько 21:00 про пожежу повідомив випадковий перехожий, який звернувся до офісу шерифа округу Моррісон.

Наступного дня офіс шерифа попередив мешканців про «рухому пожежу», яка могла загрожувати будівлям у містечку Гіллман, і закликав бути обережними.

Для ліквідації пожежі DNR залучив понад 70 пожежників, а також численну техніку, включно з пожежними машинами, гелікоптерами та літаками-танкерами.

У позові зазначено, що в серпні агентство надіслало Янг рахунок на 148 589 доларів за витрати на гасіння пожежі, однак вона його не сплатила.

Слідчі DNR встановили, що причиною займання стало спалювання сміття у вогнищі на території домоволодіння.

Закон штату Міннесота про запобігання лісовим пожежам забороняє відкрите спалювання сміття та інших матеріалів. Особи, які порушують цей закон, несуть відповідальність за всі витрати, пов’язані з гасінням або запобіганням поширенню пожежі.

У травні DNR притягнув Янг до відповідальності за неповідомлення про пожежу, що є правопорушенням. Вона сплатила штраф у розмірі 135 доларів.

