  1. У світі

У США жінці виставили рахунок на $150 тисяч за гасіння пожежі, про яку вона не повідомила

16:03, 21 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Пожежа знищила понад 2 тисячі акрів і тривала п’ять днів, а витрати на її ліквідацію влада вимагає компенсувати через суд.
Фото: MPR News
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У США Департамент природних ресурсів штату Міннесота (DNR) вимагає від мешканки округу Моррісон відшкодувати майже 150 тисяч доларів, які агентство витратило минулої весни на боротьбу з лісовою пожежею, про яку вона не повідомила, пише Mprnews.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Минулого тижня DNR подав позов до окружного суду округу Моррісон проти 49-річної Елізабет Янг із міста Пірз.

Агентство просить суд визнати Янг відповідальною за витрати, понесені під час гасіння трав’яної пожежі, яка виникла у квітні 2025 року на земельній ділянці, що належить її чоловікові.

Пожежа охопила понад 2 тисячі акрів і тривала п’ять днів, перш ніж її вдалося локалізувати. Ніхто не постраждав, однак вогонь знищив дві господарські будівлі.

Згідно з цивільним позовом, Янг повідомила інспектору DNR, що близько 19:30 16 квітня вона повернулася додому і побачила пожежу на своїй території.

Вона розповіла, що разом із пасинком намагалася загасити вогонь і не допустити його поширення до будинку. Після кількох годин вони повернулися до оселі, але не зателефонували до служби 911.

Близько 21:00 про пожежу повідомив випадковий перехожий, який звернувся до офісу шерифа округу Моррісон.

Наступного дня офіс шерифа попередив мешканців про «рухому пожежу», яка могла загрожувати будівлям у містечку Гіллман, і закликав бути обережними.

Для ліквідації пожежі DNR залучив понад 70 пожежників, а також численну техніку, включно з пожежними машинами, гелікоптерами та літаками-танкерами.

У позові зазначено, що в серпні агентство надіслало Янг рахунок на 148 589 доларів за витрати на гасіння пожежі, однак вона його не сплатила.

Слідчі DNR встановили, що причиною займання стало спалювання сміття у вогнищі на території домоволодіння.

Закон штату Міннесота про запобігання лісовим пожежам забороняє відкрите спалювання сміття та інших матеріалів. Особи, які порушують цей закон, несуть відповідальність за всі витрати, пов’язані з гасінням або запобіганням поширенню пожежі.

У травні DNR притягнув Янг до відповідальності за неповідомлення про пожежу, що є правопорушенням. Вона сплатила штраф у розмірі 135 доларів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]