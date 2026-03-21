Військовому не доплатили «бойові»: апеляційний суд підтвердив право на 100 тисяч гривень за довідкою про участь у боях

Суд визнав протиправною бездіяльність військової частини та підтвердив: довідка про участь у бойових діях є достатньою підставою для виплати.

Фото: Генштаб

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Сьомий апеляційний адміністративний суд підтвердив: військовослужбовець має право на підвищену винагороду до 100 тисяч гривень, якщо його участь у бойових діях підтверджена документально.

У цій справі суд визнав протиправною бездіяльність військової частини, яка не нарахувала такі виплати, попри наявність довідки про участь у бойових діях. Рішення суду першої інстанції залишено без змін.

Обставини справи №120/750/25

Військовослужбовець Державної прикордонної служби звернувся до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність військових частин та зобов’язати їх здійснити належні виплати.

Позивач проходив службу у військовій частині та був направлений у відрядження для виконання завдань із забезпечення національної безпеки. За офіційною довідкою іншої військової частини підтверджено його безпосередню участь у бойових діях на території Чернігівської та Сумської областей у серпні–листопаді 2022 року.

Попри це, за відповідні періоди він отримував додаткову винагороду у меншому розмірі, ніж передбачено — менше 100 тисяч гривень на місяць.

Позивач наполягав: відповідно до постанови Кабінету Міністрів №168, участь у бойових діях дає право на збільшену винагороду до 100 тисяч гривень пропорційно часу участі.

Військова частина оскаржила рішення першої інстанції, вказуючи на нібито неправильне застосування норм матеріального права. Зокрема, апелянт наполягав, що підстав для виплати підвищеної винагороди не було або вони не підтверджені належним чином.

Правова оцінка суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції та детально роз’яснив правову природу спірних виплат.

Суд підкреслив:

додаткова винагорода 30 тис. грн є базовою;

її збільшення до 100 тис. грн залежить від фактичної участі у бойових діях або заходах оборони;

така участь має бути підтверджена належними документами.

Ключовим доказом у справі стала довідка військової частини, яка:

містить конкретні періоди участі;

видана уповноваженим органом;

ґрунтується на бойовому розпорядженні.

Суд прямо зазначив: така довідка є достатнім підтвердженням права на підвищену винагороду.

При цьому відсутність додаткових процедурних дій (зокрема, ненадсилання списків) не може позбавляти військовослужбовця права на виплату, оскільки це елемент внутрішньої процедури, а не умова виникнення права.

Суд також спирався на сформовану практику Верховного Суду, яка підтверджує аналогічний підхід до оцінки доказів і права на винагороду.

Висновки суду

Апеляційна інстанція дійшла таких ключових висновків:

участь позивача у бойових діях належно підтверджена;

військова частина не здійснила нарахування та виплату у повному обсязі;

така бездіяльність є протиправною.

Водночас суд відхилив доводи щодо бездіяльності іншої військової частини, оскільки вона фактично видала довідку, яка підтверджує участь у бойових діях.

Рішення

Суд постановив: апеляційну скаргу військової частини залишити без задоволення; рішення Вінницького окружного адміністративного суду — без змін. Постанова набрала законної сили та не підлягає касаційному оскарженню.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.