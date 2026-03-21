Розподіл повноважень між центром і громадами — Раді рекомендують ухвалити проєкт закону

14:34, 21 березня 2026
Документ визначає нові правила розмежування повноважень між державою та місцевим самоврядуванням.
Розподіл повноважень між центром і громадами — Раді рекомендують ухвалити проєкт закону
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу урядовий законопроєкт №14412, який визначає правила розподілу повноважень між різними рівнями публічного врядування. Водночас документ запропоновано доопрацювати з урахуванням зауважень.

Йдеться про встановлення чітких правових засад розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів, а також між ними та органами виконавчої влади. Ключовими принципами визначено субсидіарність і децентралізацію, тобто передання максимальної кількості повноважень на місця.

Документ має системне значення для подальшої реформи державного управління. Його розглядають як один із показників виконання міжнародних зобов’язань України, зокрема в межах інструменту ЄС «Ukraine Facility», а також рекомендацій Європейської Комісії у рамках процесу євроінтеграції.

Під час попереднього розгляду до законопроєкту надійшли зауваження від представників політичних сил і Асоціації міст України. Основні дискусії стосувалися питань державного контролю та нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування і їхніх посадових осіб.

З огляду на це профільний комітет повторно розглянув документ, щоб узгодити позиції всіх зацікавлених сторін і досягти компромісу щодо чутливих положень.

Комітет рекомендував Верховній Раді включити законопроєкт №14412 до порядку денного поточної сесії та ухвалити його за основу з урахуванням напрацьованих пропозицій.

Також парламенту запропоновано доручити комітету доопрацювати документ до другого читання, врахувавши поправки суб’єктів законодавчої ініціативи.

Верховна Рада України Парламент

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

Мінцифри пропонує обмежити доступ до інформації в реєстрах: навіщо вони це роблять

Мінцифри винесло на громадське обговорення проєкт постанови, який передбачає новий порядок обмеження доступу до публічних електронних реєстрів.

ВП ВС: факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється у цивільному суді

ВП ВС підтвердила, що факт перебування на утриманні загиблого військовослужбовця встановлюється в порядку цивільного судочинства.

У Харкові жінка обіцяла дешеві квартири та авто через «зв’язки»: суд розкрив багаторівневу аферу

Суд призначив шахрайці п’ять років тюрми і відшкодування збитків потерпілому.

