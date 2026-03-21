Пенсія без стажу у 2026 році: скільки платять українцям і хто має право

У 2026 році для виходу на пенсію за віком діють підвищені вимоги до страхового стажу, а громадяни, які їх не виконали, можуть розраховувати лише на державну соціальну допомогу.

У 2026 році в Україні громадяни, які не мають необхідного страхового стажу, не залишаються без державної підтримки, однак права на повноцінну пенсію за віком вони не набувають. З 65 років держава надає державну соціальну допомогу. Її розмір визначається індивідуально та зазвичай прив’язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (близько 2595 гривень на місяць).

Як пояснюють у Пенсійному фонді, для більш раннього виходу на пенсію — у 60 або 63 роки — необхідно мати більший страховий стаж.

Зокрема, у 2026 році встановлено такі мінімальні вимоги:

у 60 років — щонайменше 33 роки страхового стажу (проти 32 років у 2025 році);

у 63 роки — не менше 23 років стажу (раніше було 22 роки);

у 65 років — від 15 років стажу.

Водночас вимоги до стажу щороку зростають. Так, у 2027 році для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде вже 34 роки стажу, а у 2028 році — 35 років. Для виходу у 63 роки у 2027 році знадобиться мінімум 24 роки стажу, а у 2028 році — 25 років. При цьому мінімальний поріг у 15 років для виходу на пенсію у 65 років залишається незмінним.

Розмір пенсії за віком розраховується індивідуально для кожної людини. Він залежить як від страхового стажу, так і від розміру заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

