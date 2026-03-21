Олександр Корнієнко: Україна адаптує систему державного управління до довготривалих викликів

Олександр Корнієнко зазначив, що попри війну, продовжується цифровізація, працюють над децентралізацією, а також готують зміни щодо адміністративного збору.

Перший віцеспікер Олександр Корнієнко заявив, що Україна адаптує систему державного управління до довготривалих викликів — управління територіями, кадрові ресурси та справедлива оплата праці. Про це він сказав під час засідання секторальної робочої групи з питань державного управління та врядування.

«Сьогодні ми на етапі адаптації системи до довготривалих викликів: управління територіями, кадрові ресурси, справедлива оплата праці, євроінтеграція на місцях.

Попри війну, ми продовжуємо цифровізацію, працюємо над децентралізацією, а також готуємо зміни щодо адміністративного збору.

Попереду багато завдань також у межах Ukraine Facility. Також орієнтуємося на стандарти OECD Sigma та працюємо над підвищенням кваліфікації наших фахівців за кордоном», — зазначив Олександр Корнієнко.

