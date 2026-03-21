  1. В Україні

У Києві на Лівому березі зникло світло — відома причина

22:06, 21 березня 2026
У столиці також почалися перебої з водопостачанням.
У суботу, 21 березня, у частині будинків на Лівому березі Києва почало зникати світло. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що проблеми зі світлом почалися пізно ввечері.

Також повідомляється, що на Лівому березі столиці є перебої з водопостачанням.

Повідомляється, що світло зникло після спалахів, відео яких публікують у мережі.

У Київпастрансі повідомили, що через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к. 

Крім того, затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35 через відсутність напруги в контактній мережі.

Згодом у КМДА зробили заяву щодо ситуації: «Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження».

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомляло, що на неділю, 22 березня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

Раніше «Судово-юридична газета» публікувала юридичні аспекти та практичні поради щодо роботу інтеренету під час відключень електроенергії.

Ще публікували поради, як організувати харчування та зберігання їжі, коли холодильник вимкнений по декілька годин.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Військових не відправлятимуть на фронт одразу: Рада хоче запровадити «3-місячний буфер»

Законопроєкт пропонує тримісячний період адаптації для військових після навчання, щоб знизити втрати та підвищити бойову готовність.

Призупинення служби через СЗЧ та трудові гарантії контрактників: ключові позиції Верховного Суду

Верховний Суд сформував низку правових позицій, які захищають права військовослужбовців.

Військові-пенсіонери отримуватимуть пенсії з інвалідності довічно – законопроєкт

Законопроєкт визначає порядок встановлення інвалідності та виплати пенсій по інвалідності для військовослужбовців та учасників громадських протестів.

ВП ВС: ВРП може відмовити у призначенні судді через сумнів у доброчесності навіть попри рекомендацію ВККС

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що рекомендація ВККС не гарантує призначення судді — ВРП може відмовити через обґрунтований сумнів у доброчесності кандидата.

Депутати ініціюють підвищення мінімальної пенсії з 2595 грн до 7500 грн

Кабінету Міністрів пропонується невідкладно подати законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2026 рік.

