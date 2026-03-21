У Києві на Лівому березі зникло світло — відома причина

У столиці також почалися перебої з водопостачанням.

У суботу, 21 березня, у частині будинків на Лівому березі Києва почало зникати світло. Про це повідомили місцеві жителі у соцмережах.

Зазначається, що проблеми зі світлом почалися пізно ввечері.

Також повідомляється, що на Лівому березі столиці є перебої з водопостачанням.

Повідомляється, що світло зникло після спалахів, відео яких публікують у мережі.

У Київпастрансі повідомили, що через відсутність напруги в контактній мережі затримується рух тролейбусів №№ 29, 30, 31, 37, 43, 44, 47, 50, 50к.

Крім того, затримується рух трамваїв №№ 8, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 35 через відсутність напруги в контактній мережі.

Згодом у КМДА зробили заяву щодо ситуації: «Через аварійну ситуацію на електромережі на лівому березі перебої зі світлом та водопостачанням. Енергетики вже працюють над ліквідацією пошкодження».

Нагадаємо, раніше Укренерго повідомляло, що на неділю, 22 березня, заходи обмеження споживання електроенергії не плануються.

