Іспанська «сієста» в 3 години та український обід до години – як країни регулюють час для відпочинку працівників

10:53, 22 березня 2026
Іспанські працівники відпочивають з 14:00 до 17:00, а українці мають коротку перерву 30-60 хвилин.
Іспанська «сієста» в 3 години та український обід до години – як країни регулюють час для відпочинку працівників
Найдовші обідні перерви у світі традиційно характерні для країн із культурою «сієсти», зокрема Іспанії, де працівники можуть відпочивати 2–3 години під час найспекотнішого часу доби.

Державна служба України з питань праці повідомила, що в Іспанії обідня перерва зазвичай триває з 14:00 до 17:00. Це дає змогу працівникам не лише пообідати вдома, а й відпочити, відновити сили та повернутися до роботи з більшою продуктивністю.

Фахівці зазначають, що така практика сформувалася не лише через кліматичні умови, а й як частина культурної традиції. Хоча у великих містах Іспанії довгі перерви поступово скорочуються, у багатьох регіонах вони й досі залишаються важливою складовою робочого дня.

В Україні обідня перерва регулюється статтею 66 Кодексу законів про працю. Вона надається для відпочинку та харчування, триває не більше двох годин і зазвичай надається через чотири години після початку роботи. Перерва не оплачується та не зараховується до робочого часу, а працівник може залишати робоче місце. Зазвичай обід триває 30-60 хвилин.

Україна Іспанія трудові відносини

