Испанская «сиеста» в 3 часа и украинский обед до часа — как страны регулируют время отдыха работников

10:53, 22 марта 2026
Испанские работники отдыхают с 14:00 до 17:00, а у украинцев перерыв длится 30-60 минут.
Самые длинные обеденные перерывы в мире традиционно характерны для стран с культурой «сиесты», в частности Испании, где работники могут отдыхать 2–3 часа в самое жаркое время суток.

Государственная служба Украины по вопросам труда сообщила, что в Испании обеденный перерыв обычно длится с 14:00 до 17:00. Это позволяет работникам не только пообедать дома, но и отдохнуть, восстановить силы и вернуться к работе с большей продуктивностью.

Специалисты отмечают, что такая практика сформировалась не только из-за климатических условий, но и как часть культурной традиции. Хотя в крупных городах Испании длительные перерывы постепенно сокращаются, во многих регионах они до сих пор остаются важной составляющей рабочего дня.

В Украине обеденный перерыв регулируется статьей 66 Кодекса законов о труде. Он предоставляется для отдыха и питания, длится не более двух часов и обычно предоставляется через четыре часа после начала работы. Перерыв не оплачивается и не засчитывается в рабочее время, а работник может покидать рабочее место. Обычно обед длится 30–60 минут.

