  1. В Україні
  2. / Суспільство

Готівка замість рахунку – як отримати пільги на комунальні послуги після зміни правил

11:11, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
З січня 2023 року українці отримують субсидії та пільги на оплату ЖКП у грошовій формі через Пенсійний фонд, замість безготівкових нарахувань.
Фото: novyny.live
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 із змінами та доповненнями, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу надаються виключно у готівковій формі органами Пенсійного фонду України. Про це нагадали в КМДА.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги безготівково, рекомендується звернутися до органів Пенсійного фонду з реквізитами рахунку в уповноваженому банку або подати заяву на отримання виплат через АТ «Укрпошта». Це дозволить забезпечити безперервне отримання субсидій і пільг після переходу на готівкову форму виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші Україна Пенсійний фонд пільги ПФУ комунальні послуги

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]