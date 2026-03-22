Готівка замість рахунку – як отримати пільги на комунальні послуги після зміни правил

З січня 2023 року українці отримують субсидії та пільги на оплату ЖКП у грошовій формі через Пенсійний фонд, замість безготівкових нарахувань.

Фото: novyny.live

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 373 із змінами та доповненнями, пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу надаються виключно у готівковій формі органами Пенсійного фонду України. Про це нагадали в КМДА.

Громадянам, які до грудня 2022 року отримували пільги безготівково, рекомендується звернутися до органів Пенсійного фонду з реквізитами рахунку в уповноваженому банку або подати заяву на отримання виплат через АТ «Укрпошта». Це дозволить забезпечити безперервне отримання субсидій і пільг після переходу на готівкову форму виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.