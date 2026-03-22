Наличные вместо счета – как получить льготы на коммунальные услуги после изменения правил

С января 2023 года украинцы получают субсидии и льготы на оплату ЖКУ в денежной форме через Пенсионный фонд вместо безналичных начислений.

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 17 апреля 2019 года № 373 с изменениями и дополнениями, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа предоставляются исключительно в наличной форме органами Пенсионного фонда Украины. Об этом напомнили в КГГА.

Гражданам, которые до декабря 2022 года получали льготы безналичным способом, рекомендуется обратиться в органы Пенсионного фонда с реквизитами счета в уполномоченном банке или подать заявление на получение выплат через АО «Укрпочта». Это позволит обеспечить бесперебойное получение субсидий и льгот после перехода на наличную форму выплат.

