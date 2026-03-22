  1. В Україні

Як прийняти або відмовитися від спадщини — строки і правила

21:23, 22 березня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Спадщина в Україні: скільки часу є на рішення і як не втратити право.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні спадкоємці мають чітко визначені строки, аби вирішити — приймати спадщину чи відмовитися від неї. У Міністерстві юстиції наголошують: участь у спадкуванні — це право, а не обов’язок, і кожен може самостійно визначити свою позицію.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто і коли може прийняти спадщину

За законом, спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має 6 місяців для прийняття рішення. Відлік починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи.

Водночас передбачено і додаткові випадки. Якщо інші спадкоємці не прийняли спадщину або відмовилися від неї, право переходить до наступних осіб. Для них встановлюється окремий строк — 3 місяці з моменту такої відмови або неприйняття.

Як подати заяву

Щоб оформити спадщину або відмовитися від неї, необхідно звернутися до нотаріуса:

  • за останнім місцем проживання спадкодавця;
  • якщо це територія бойових дій чи тимчасової окупації — до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Заява подається як до державної, так і до приватної нотаріальної контори.

Хто не може відмовитися самостійно

Закон передбачає обмеження для окремих категорій громадян. Зокрема:

  • особи з обмеженою дієздатністю — лише за згодою піклувальника та органу опіки;
  • підлітки 14–18 років — за згодою батьків або піклувальника і органу опіки;
  • батьки чи опікуни — лише з дозволу органу опіки, якщо йдеться про спадщину дитини або недієздатної особи.

Відмова від спадщини: важливі нюанси

Відмова є безумовною та беззастережною. Водночас її можна відкликати — але лише в межах строку, відведеного для прийняття спадщини.

Особливі правила під час воєнного стану

Через воєнний стан в Україні діє окрема норма. Якщо смерть особи зареєстрована із запізненням — більш ніж через місяць після фактичної дати смерті або оголошення померлою — строки для прийняття чи відмови від спадщини рахуються з моменту державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується під час воєнного стану і протягом двох років після його завершення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

мінюст спадщина спадкові правовідносини Міністерство юстиції України

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]