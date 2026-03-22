Як прийняти або відмовитися від спадщини — строки і правила

Спадщина в Україні: скільки часу є на рішення і як не втратити право.

В Україні спадкоємці мають чітко визначені строки, аби вирішити — приймати спадщину чи відмовитися від неї. У Міністерстві юстиції наголошують: участь у спадкуванні — це право, а не обов’язок, і кожен може самостійно визначити свою позицію.

Хто і коли може прийняти спадщину

За законом, спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має 6 місяців для прийняття рішення. Відлік починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи.

Водночас передбачено і додаткові випадки. Якщо інші спадкоємці не прийняли спадщину або відмовилися від неї, право переходить до наступних осіб. Для них встановлюється окремий строк — 3 місяці з моменту такої відмови або неприйняття.

Як подати заяву

Щоб оформити спадщину або відмовитися від неї, необхідно звернутися до нотаріуса:

за останнім місцем проживання спадкодавця;

якщо це територія бойових дій чи тимчасової окупації — до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території.

Заява подається як до державної, так і до приватної нотаріальної контори.

Хто не може відмовитися самостійно

Закон передбачає обмеження для окремих категорій громадян. Зокрема:

особи з обмеженою дієздатністю — лише за згодою піклувальника та органу опіки;

підлітки 14–18 років — за згодою батьків або піклувальника і органу опіки;

батьки чи опікуни — лише з дозволу органу опіки, якщо йдеться про спадщину дитини або недієздатної особи.

Відмова від спадщини: важливі нюанси

Відмова є безумовною та беззастережною. Водночас її можна відкликати — але лише в межах строку, відведеного для прийняття спадщини.

Особливі правила під час воєнного стану

Через воєнний стан в Україні діє окрема норма. Якщо смерть особи зареєстрована із запізненням — більш ніж через місяць після фактичної дати смерті або оголошення померлою — строки для прийняття чи відмови від спадщини рахуються з моменту державної реєстрації смерті.

Це правило застосовується під час воєнного стану і протягом двох років після його завершення.

