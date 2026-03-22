Як прийняти або відмовитися від спадщини — строки і правила
В Україні спадкоємці мають чітко визначені строки, аби вирішити — приймати спадщину чи відмовитися від неї. У Міністерстві юстиції наголошують: участь у спадкуванні — це право, а не обов’язок, і кожен може самостійно визначити свою позицію.
Хто і коли може прийняти спадщину
За законом, спадкоємець — як за заповітом, так і за законом — має 6 місяців для прийняття рішення. Відлік починається з моменту відкриття спадщини, тобто з дня смерті особи.
Водночас передбачено і додаткові випадки. Якщо інші спадкоємці не прийняли спадщину або відмовилися від неї, право переходить до наступних осіб. Для них встановлюється окремий строк — 3 місяці з моменту такої відмови або неприйняття.
Як подати заяву
Щоб оформити спадщину або відмовитися від неї, необхідно звернутися до нотаріуса:
- за останнім місцем проживання спадкодавця;
- якщо це територія бойових дій чи тимчасової окупації — до будь-якого нотаріуса на підконтрольній Україні території.
Заява подається як до державної, так і до приватної нотаріальної контори.
Хто не може відмовитися самостійно
Закон передбачає обмеження для окремих категорій громадян. Зокрема:
- особи з обмеженою дієздатністю — лише за згодою піклувальника та органу опіки;
- підлітки 14–18 років — за згодою батьків або піклувальника і органу опіки;
- батьки чи опікуни — лише з дозволу органу опіки, якщо йдеться про спадщину дитини або недієздатної особи.
Відмова від спадщини: важливі нюанси
Відмова є безумовною та беззастережною. Водночас її можна відкликати — але лише в межах строку, відведеного для прийняття спадщини.
Особливі правила під час воєнного стану
Через воєнний стан в Україні діє окрема норма. Якщо смерть особи зареєстрована із запізненням — більш ніж через місяць після фактичної дати смерті або оголошення померлою — строки для прийняття чи відмови від спадщини рахуються з моменту державної реєстрації смерті.
Це правило застосовується під час воєнного стану і протягом двох років після його завершення.
