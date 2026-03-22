  1. В Украине

Как принять или отказаться от наследства — сроки и правила

21:23, 22 марта 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине наследники имеют четко определенные сроки, чтобы решить — принимать наследство или отказаться от него. В Министерстве юстиции отмечают: участие в наследовании — это право, а не обязанность, и каждый может самостоятельно определить свою позицию.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Кто и когда может принять наследство

По закону, наследник — как по завещанию, так и по закону — имеет 6 месяцев для принятия решения. Отсчет начинается с момента открытия наследства, то есть со дня смерти лица.

В то же время предусмотрены и дополнительные случаи. Если другие наследники не приняли наследство или отказались от него, право переходит к следующим лицам. Для них устанавливается отдельный срок — 3 месяца с момента такого отказа или непринятия.

Как подать заявление

Чтобы оформить наследство или отказаться от него, необходимо обратиться к нотариусу:

  • по последнему месту проживания наследодателя;
  • если это территория боевых действий или временной оккупации — к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Заявление подается как в государственную, так и в частную нотариальную контору.

Кто не может отказаться самостоятельно

Закон предусматривает ограничения для отдельных категорий граждан. В частности:

  • лица с ограниченной дееспособностью — только с согласия попечителя и органа опеки;
  • подростки 14–18 лет — с согласия родителей или попечителя и органа опеки;
  • родители или опекуны — только с разрешения органа опеки, если речь идет о наследстве ребенка или недееспособного лица.

Отказ от наследства: важные нюансы

Отказ является безусловным и безоговорочным. В то же время его можно отозвать — но только в пределах срока, установленного для принятия наследства.

Особые правила во время военного положения

Из-за военного положения в Украине действует отдельная норма. Если смерть лица зарегистрирована с опозданием — более чем через месяц после фактической даты смерти или объявления лица умершим — сроки для принятия или отказа от наследства исчисляются с момента государственной регистрации смерти.

Это правило применяется во время военного положения и в течение двух лет после его завершения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

минюст наследство наследственные правоотношения Министерство юстиции Украины

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]