Как принять или отказаться от наследства — сроки и правила

Наследство в Украине: сколько времени есть на решение и как не потерять право.

В Украине наследники имеют четко определенные сроки, чтобы решить — принимать наследство или отказаться от него. В Министерстве юстиции отмечают: участие в наследовании — это право, а не обязанность, и каждый может самостоятельно определить свою позицию.

Кто и когда может принять наследство

По закону, наследник — как по завещанию, так и по закону — имеет 6 месяцев для принятия решения. Отсчет начинается с момента открытия наследства, то есть со дня смерти лица.

В то же время предусмотрены и дополнительные случаи. Если другие наследники не приняли наследство или отказались от него, право переходит к следующим лицам. Для них устанавливается отдельный срок — 3 месяца с момента такого отказа или непринятия.

Как подать заявление

Чтобы оформить наследство или отказаться от него, необходимо обратиться к нотариусу:

по последнему месту проживания наследодателя;

если это территория боевых действий или временной оккупации — к любому нотариусу на подконтрольной Украине территории.

Заявление подается как в государственную, так и в частную нотариальную контору.

Кто не может отказаться самостоятельно

Закон предусматривает ограничения для отдельных категорий граждан. В частности:

лица с ограниченной дееспособностью — только с согласия попечителя и органа опеки;

подростки 14–18 лет — с согласия родителей или попечителя и органа опеки;

родители или опекуны — только с разрешения органа опеки, если речь идет о наследстве ребенка или недееспособного лица.

Отказ от наследства: важные нюансы

Отказ является безусловным и безоговорочным. В то же время его можно отозвать — но только в пределах срока, установленного для принятия наследства.

Особые правила во время военного положения

Из-за военного положения в Украине действует отдельная норма. Если смерть лица зарегистрирована с опозданием — более чем через месяц после фактической даты смерти или объявления лица умершим — сроки для принятия или отказа от наследства исчисляются с момента государственной регистрации смерти.

Это правило применяется во время военного положения и в течение двух лет после его завершения.

