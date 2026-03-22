  В Україні

Борг по аліментах: які штрафи передбачені і як вони розраховуються

20:47, 22 березня 2026
Розмір штрафу залежить від тривалості боргу, а нарахування відбувається без звернення до суду.
Несвоєчасна сплата аліментів тягне не лише накопичення боргу, а й застосування фінансових санкцій. Водночас такі штрафи мають специфічну правову природу: вони не спрямовуються до державного бюджету, а підлягають виплаті безпосередньо на користь дитини через того з батьків, з ким вона проживає. Міністерство юстиції роз’яснило ключові аспекти застосування штрафів у межах виконавчого провадження.

Порядок примусового виконання рішень про стягнення аліментів визначено Законом України «Про виконавче провадження». У межах відкритого виконавчого провадження державний виконавець має право застосовувати до боржника фінансові санкції.

Постанову про накладення штрафу виносить саме державний виконавець. Додаткового звернення до суду для цього не потрібно.

Штраф застосовується автоматично

У разі виникнення передбачених законом підстав штраф накладається без заяви стягувача. Державний виконавець діє з власної ініціативи в межах своїх повноважень, тому звернення отримувача аліментів не є обов’язковим.

Розмір штрафу залежить від тривалості боргу

Закон встановлює диференційований підхід до визначення розміру штрафу залежно від строку заборгованості:

  • 20% — якщо сума боргу перевищує розмір платежів за один рік;
  • 30% — якщо заборгованість накопичена за два роки;
  • 50% — якщо борг перевищує суму платежів за три роки.

Таким чином, чим довше боржник не виконує зобов’язання, тим більшим є фінансове навантаження.

Куди спрямовуються кошти

Стягнуті штрафи мають соціальне призначення. Вони не надходять до бюджету, а перераховуються стягувачу — тобто тому з батьків, з ким проживає дитина. Фактично ці кошти є додатковою фінансовою підтримкою дитини.

Воєнний стан не звільняє від відповідальності

Запровадження воєнного стану не скасовує обов’язку сплачувати аліменти та не впливає на застосування штрафів. Нарахування фінансових санкцій за прострочення триває, а ухилення від виконання зобов’язань може призвести до суттєвого збільшення боргу.

Отже, штрафи за заборгованість зі сплати аліментів є не лише інструментом примусу, а й механізмом захисту інтересів дитини. Вони застосовуються автоматично в межах виконавчого провадження, зростають залежно від тривалості боргу та спрямовуються безпосередньо отримувачу аліментів.

борг діти аліменти мінюст Міністерство юстиції України

